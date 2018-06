Brian MacLellan et George McPhee ont gravi tous les échelons ensemble

Il n’y a pas que la formation des Capitals que George McPhee connaît par cœur. Son directeur général aussi.

Tous les deux originaires de Guelph, en Ontario, Brian MacLellan et McPhee ont grandi ensemble. Nés à quatre mois d’intervalle, ils ont gravi les échelons du hockey mineur côte à côte.

«La génétique lui avait donné un don. Il était costaud, il était un joueur très talentueux», a décrit McPhee à propos de MacLellan.

Coéquipiers, ils ont remporté le Championnat canadien au niveau junior A avec les Platers de Guelph. Une équipe dont le capitaine était Paul Devorski, qui allait connaître une brillante carrière d’arbitre dans la LNH.

MacLellan, un défenseur grand format, et McPhee, un rapide attaquant, ont également défendu ensemble, durant quatre saisons, les couleurs des Falcons de l’Université Bowling Green dans la NCAA.

McPhee a terminé son parcours universitaire en remportant le trophée Hobey-Baker, remis au meilleur joueur du circuit universitaire américain, alors que MacLellan agissait à ce moment à titre de capitaine de la formation.

Coup de fil à un vieil ami

Puisqu’ils avaient grandi dans le même patelin, les deux futurs joueurs de la LNH résidaient à la même adresse. Ensemble, ils se faisaient un plaisir d’évaluer les joueurs qu’ils voyaient à la télévision.

«Je me souviens que nous parlions constamment de hockey lorsque nous étions jeunes. Même une fois rendus un peu plus vieux. À mes yeux, il semblait toujours avoir une bonne lecture des joueurs», a raconté le directeur général des Golden Knights.

C’est à ces discussions que McPhee a songé lorsqu’il a constaté qu’il était nécessaire d’améliorer l’équipe de dépisteurs des Capitals.

«Brian vivait et travaillait au Minnesota. Je l’ai appelé et je lui ai demandé s’il était intéressé à ce type d’emploi, à temps partiel pour commencer. Il a accepté et il était bon. C’était un très bon évaluateur», a affirmé McPhee.

Preuve de son talent, McLellan a gravi les échelons pendant 13 ans. Jusqu’à devenir l’adjoint de McPhee. Mais ce que ce dernier ignorait, au moment de cette embauche effectuée au tournant du millénaire, c’est que MacLellan finirait par le remplacer.