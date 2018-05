Qui est le meilleur joueur de la MLS?

Après 13 semaines d’activités dans la MLS, plusieurs joueurs ont causé certaines surprises afin de se hisser au sein de l’élite de la ligue depuis le début du calendrier régulier.

L’équipe de l’émission l’Impact cette semaine a établi une liste de joueurs qui dominent le circuit Garber en ce moment avec leur production offensive impressionnante.

C’est sans réelle surprise qu’aucun joueur de l’Impact de Montréal ne se retrouve parmi les choix de l’analyste Patrice Bernier, qui a nommé trois footballeurs de premier plan qui sont en mesure de changer l’allure d’une rencontre grâce à leurs performances individuelles.

Miguel Almiron, Atlanta United FC

Le milieu de terrain de l’Atlanta United FC a fait écarquiller bien des yeux depuis le début de la saison. Même si le meilleur buteur de la ligue est son coéquipier Josef Martinez, le Paraguayen a tout de même six filets à son compteur en plus d’avoir amassé cinq passes décisives en 13 matchs. D’ailleurs, c’est en partie en raison de lui si Martinez se retrouve au sommet des marqueurs de la MLS.

L’ancien membre du Club Atlético Lanús dans la ligue argentine joue le rôle d’un véritable chef d’orchestre à Atlanta grâce à sa vision de jeu et parvient à alimenter à la perfection ses coéquipiers. Il est l’un des acteurs principaux qui ont permis à la formation de l’état de la Géorgie de figurer au premier rang du classement général de la MLS avec une récolte de 26 points en 13 matchs.

Carlos Vela, LAFC

L’arrivée d’un ancien joueur de première division espagnole permet au Los Angeles FC de réduire en poussière les défensives adverses. L’attaquant mexicain Carlos Vela évoluait l’année dernière pour le Real Sociedad et a eu l’opportunité de se frotter aux meilleurs défenseurs de la planète.

Vela peut maintenant se servir de son expérience et de sa technique exemplaire afin de marquer de véritables bijoux. Avec 7 buts derrière la cravate et cinq passes décisives cette saison, Vela peut compter sur un coéquipier de qualité à la pointe en Diego Rossi afin de permettre à la nouvelle équipe d'expansion de figurer parmi les meilleurs formations de l'Association de l'Ouest.

Le sélectionneur du Mexique, Juan Carlos Osorio, pourra d’ailleurs compter sur ses services lors de la prochaine Coupe du monde, lui qui peut évoluer sur les deux côtés du terrain.

Bradley Wright-Phillips, Red Bulls de New York

Lorsqu’il faut parler d’un buteur né, on se doit d’invoquer le nom du vétéran de 33 ans, Bradley Wright-Phillips. L’international britannique des Red Bulls de New York continue d’offrir de brillantes performances, et ce, malgré le départ de l’international français Thierry Henry.

Après 11 rencontres cette saison, Wright-Phillips pourrait s’emparer à lui seul du premier rang des buteurs de la ligue, lui qui a déjà poussé le ballon derrière la ligne des buts à huit occasions. Non seulement l’ancien titulaire de Manchester City en Premier League est reconnu pour marquer, mais il est également en mesure d’attirer les défenseurs adverses dans sa direction afin de remettre le ballon à ses coéquipiers qui peuvent profiter à quelques occasions d,une cage béante.

L’équipe new-yorkaise connait ainsi un excellent début de saison. En effet, avec deux matchs main sur l’Atlanta United FC, les Red Bulls sont en bonne posture afin de s’emparer du premier rang de l’Association de l’Est.

Voyez l’analyse de Patrice Bernier dans l’émission l’Impact cette semaine ci-dessus.