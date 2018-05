Une sortie qui a dérangé

La sortie de Joey Saputo sur les ondes du 98,5 après le revers contre Philadelphie, il y a une semaine, a dérangé beaucoup plus qu’on aurait pu le croire.

Lors d’une entrevue non prévue, le président du club a confié au collègue Jérémy Filosa qu’il y aura des changements lors de la prochaine fenêtre de transferts, qui s’amorcera le 10 juillet.

Il s’est aussi questionné à savoir s’il valait mieux avoir un joueur à six millions de dollars ou trois joueurs à deux millions. Il parlait évidemment d’Ignacio Piatti, ce qui a affecté l’Argentin selon Rémi Garde.

«La semaine précédant le match a été compliquée pour Nacho.»

Appelé à expliquer s’il s’agissait de problèmes physiques ou de la déclaration du président, Garde a été à la fois laconique et tranchant.

«Moi je pense que vous avez la réponse», a-t-il lancé.

Coïncidence ou pas, Nacho est en panne depuis quatre matchs, tout comme le reste de l’équipe, lui qui avait inscrit quatre buts et trois passes lors des trois matchs précédant ce très long passage à vide.

Les transferts

On dirait bien que Garde commence à comprendre comment les choses fonctionnent chez l’Impact et, si on lit entre les lignes, ça ne lui plaît pas forcément.

Ainsi, il ne semble pas avoir aimé que Saputo commence déjà à parler du marché des transferts.

«Moi j’ai essayé de faire en sorte que ce ne soit pas quelque chose de préoccupant pour les joueurs parce qu’on en est très loin de ce marché d’été.»

«Ce n’est pas moi qui ai mis ça sur le tapis. Maintenant, j’essaie d’agir avec les outils dont je dispose.»

Des doutes

Garde se retrouve désormais dans une position où il doit tirer le meilleur de ses troupes alors que plusieurs de ses hommes vivent dans le doute.

«Bien évidemment que les joueurs sont là jusqu’au 8 juillet minimum et c’est ce que je leur ai dit. Il se trouve que l’actualité a fait qu’on en parle beaucoup plus tôt, maintenant, j’essaie de tenir tout le monde.»

«Les joueurs ont quand même intérêt à donner le meilleur d’eux-mêmes parce qu’on a la passion et que c’est notre métier.»