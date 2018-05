Un trio d’Angels malmène les Tigers

Ian Kinsler, Martin Maldonado et Luis Valbuena ont tous produit trois points dans une convaincante victoire de 9-2 des Angels de Los Angeles aux dépens des Tigers, mardi à Detroit.

Kinsler a frappé un circuit de trois points en deuxième manche, tandis que les deux autres héros de la rencontre ont expédié une balle dans les gradins sans être devancés sur les sentiers. Kinsler et Valbuena ont placé trois fois la balle en lieu sûr, tout comme Albert Pujols.

Le partant Nick Tropeano (3-3) a permis deux points et sept frappes en lieu sûr en cinq manches et un tiers pour mériter la victoire. Son vis-à-vis Michael Fulmer (2-4) a été plus généreux, cédant cinq points, six coups sûrs et quatre buts sur balles en trois manches et un tiers sur la butte.

JaCoby Jones et Jeimer Candelario ont offert aux partisans du Comerica Park leurs rares moments de réjouissance en claquant tous deux des balles en solo.