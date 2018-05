Roland-Garros : Simona Halep, à retardement

La première joueuse mondiale, la Roumaine Simona Halep, a connu un mauvais départ avant de s'imposer en trois manches de 2-6, 6-1 et 6-1 au premier tour de Roland-Garros aux dépens de la 83e mondiale, l'Américaine Alison Riske, mercredi.

Halep, finaliste à Paris l'an dernier, était la dernière à faire son entrée en lice dans le tournoi après le report de son match prévu initialement lundi.

Entrée dans la partie du mauvais pied, la Roumaine n'a pas remporté le moindre jeu pendant la première demi-heure et a laissé Riske, sur la lancée de sa toute récente finale à Nuremberg en Allemagne samedi, s'emparer de la première manche. Elle a retrouvé ensuite ses esprits pour s'imposer en un peu plus d’une heure et demie.

«Je suis toujours un peu nerveuse au moment de débuter Roland-Garros. J'ai connu un début de match difficile, mais j'ai réussi à me concentrer et à mieux bouger ensuite. C'était un bon match pour commencer le tournoi», a estimé Halep.

La Roumaine, double finaliste Porte d'Auteuil (2014 et 2017) mais qui court toujours après son premier sacre en grand chelem, affrontera l'Américaine Taylor Townsend, bénéficiaire d'une invitation, au deuxième tour.

Petra Kvitova accélère

La Tchèque Petra Kvitova, une des prétendantes au titre à Roland-Garros, s'est qualifiée en vitesse pour le troisième tour en dominant l'Espagnole Lara Arruabarrena (91e) 6-0, 6-4.

Poussée jusqu'à 7-5 au troisième set au premier tour, la no 8 mondiale a passé la vitesse supérieure au deuxième en bouclant la première manche 6-0 en 25 minutes.

Kvitova affrontera l'Estonienne Anett Kontaveit (24e) ou la Roumaine Alexandra Dulgheru, issue des qualifications, pour une place en huitièmes de finale.