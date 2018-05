Marianne St-Gelais annonce officiellement sa retraite

La triple médaillée olympique en patinage de vitesse sur courte piste Marianne St-Gelais a annoncé officiellement sa retraite mercredi, a annoncé Patinage de vitesse Canada dans un communiqué.

L’athlète de 28 ans a remporté l’argent au 500 m et au relais féminin aux Jeux olympiques de 2010 à Vancouver, pour ensuite monter à nouveau sur la deuxième marche du podium au relais féminin à l'occasion des Jeux de 2014 à Sotchi, en Russie.

Elle a décroché un total de 114 médailles sur la scène internationale, incluant 93 en Coupe du monde et 15 aux Championnats du monde. Parmi ses performances réalisées aux Mondiaux, elle a été couronnée championne du monde au 1500 m, en plus de remporter l'argent au 500 m et au relais en 2016, ce qui lui a valu de prendre le deuxième rang au classement général.

L’année suivante, elle a obtenu trois médailles d’argent pour prendre à nouveau le second rang au classement final.

«J'ai l'impression d'avoir fait le tour et trois Jeux, c'est suffisant pour moi», a-t-elle indiqué dans un communiqué.

«Je trouve que les saisons que je viens de disputer représentent mes meilleurs moments en terme de performance, a-t-elle ajouté. Mes oeufs étaient placés dans ce panier-là. Avec l'expérience acquise et les courses que j'avais livrées au cours des dernières saisons, ma cible de performance était axée sur le moment présent.»

«Au nom des membres de Patinage de vitesse Canada, je désire féliciter et remercier Marianne St-Gelais pour l’ensemble de sa carrière, qui comprend notamment la conquête de ses trois médailles d’argent olympiques, a déclaré la présidente de l’organisme, Cathy Priestner Allinger.

«Marianne a non seulement brillé par ses performances, mais également par son sourire et sa personnalité, ce qui a fait d'elle un modèle pour Patinage de vitesse Canada, le Canada et autour du monde. Félicitations Marianne et nous te souhaitons le meilleur des succès dans tout ce que tu entreprendras. Tu brilleras assurément!»