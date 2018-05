Marc-André Fleury s'amuse avant le match no 2

Le gardien québécois Marc-André Fleury ne semblait pas trop nerveux à quelques heures du deuxième match de la finale de la Coupe Stanley.

Le portier des Golden Knights de Vegas a profité de l'entraînement optionel de son équipe pour se présenter sur la glace en survêtement plutôt qu'en équipement de gardien.

Muni d'un bâton de joueur, il a épaté les nombreux partisans présents au City National Arena avec quelques belles feintes.

*double take*



it’s like seeing your teacher outside of school



���� pic.twitter.com/K1VeFDDRfe