L’Océanic veut répliquer aux Mooseheads et aux Voltigeurs

Serge Beausoleil ne laissera pas les Mooseheads d’Halifax et les Voltigeurs de Drummondville se lancer vers la conquête de la prochaine coupe du Président sans réagir.

Le directeur-gérant et entraîneur-chef de l’Océanic de Rimouski se prépare à une importante séance de magasinage dans les prochains jours aux Assises annuelles de la LHJMQ à Shawinigan.

S’il faut se fier à la messagerie du collègue Mikaël Lalancette de TVA Sports, Beausoleil mettra la main sur le centre Cédric Paré des Sea Dogs de Saint-Jean. En retour, l’Océanic concèdera son choix de première ronde et un autre de 4e tour au repêchage de samedi au Centre Gervais Autos.

Désigné par Philippe Boucher comme le prochain capitaine des Remparts de Québec, Olivier Garneau poursuivra sa carrière à Rimouski. Dans ce troc, Patrick Roy obtiendra des choix de 2e et de 6e rondes en 2019. L’Océanic acquerra également le vétéran Jimmy Huntington. En retour, les Tigres de Victoriaville décrocheront des choix de repêchage.

«On recherche des compétiteurs et des gars de caractère», explique Beausoleil. «On veut entourer Alexis Lafrenière, Mathieu Bizier, Ludovic Soucy, Christopher Innis et Colten Ellis. C’est l’épine dorsale de notre équipe dans les deux prochaines années. Halifax et Drummondville seront à l’avant-scène. Après cela, on sera un groupe de cinq ou six clubs qui va batailler. Baie-Comeau, Rouyn-Noranda, Moncton, Blainville-Boisbriand et Charlottetown seront très solides. Là-dedans, tout sera possible».

Pour sa part, l’attaquant Alex-Olivier Voyer retournera chez lui, à Sherbrooke, où il s’alignera avec le Phoenix contre des choix de 2e et de 3e tours. Le premier choix de l’Océanic en 2015 n’a récolté que 57 points en trois saisons dans le Bas-Saint-Laurent.

À la recherche d’un nouvel Européen

Serge Beausoleil souhaite aussi négocier pour un nouveau joueur européen d’ici à samedi, ce qui lui permettrait de se départir de Denis Mikhnin. Le vent du large laisse entendre qu’il se laisserait tenter par un arrière de qualité pour ajouter de la mobilité à sa brigade défensive.

«Il y a plusieurs options sur la table par rapport aux Européens. On peut garder Mikhnin, on peut transiger ou on peut en repêcher un gratuitement plus tard. C’est à nous de savoir ce qu’on veut faire. On va prendre une décision sur Mikhnin la semaine prochaine», précise le grand patron de l’Océanic.

D’Astous et Stewart au camp des Sénateurs

Après celui des Blues de Saint-Louis l’été dernier, Charle-Edouard D’Astous participera en juillet au camp des recrues des Sénateurs d’Ottawa.

Le défenseur de Rimouski a reçu son invitation en même temps que celle de son coéquipier à la ligne bleue lors de la dernière saison, Chase Stewart. Les deux ont largement contribué à la conquête par l’Océanic du Trophée Robert-Lebel, remis à l’équipe ayant obtenu la meilleure moyenne de buts alloués en saison régulière.

Rimouski devra également se trouver un nouveau gardien auxiliaire en 2018-2019. Jimmy Lemay vient d’annoncer sa retraite du hockey junior.