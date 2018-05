L’Atlanta United FC seul au sommet

En se contentant d’un match nul de 1-1 contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, mercredi au Gillette Stadium, l’Atlanta United FC a tout de même pris seul le premier rang du classement général de la Major League Soccer (MLS).

La formation de la Géorgie compte désormais 26 points, un de plus que le Crew de Columbus, dans l’Est, et le Sporting de Kansas City, dans l’Ouest. Elle a disputé un match de moins que le Crew et le même nombre que le Sporting.

Atlanta semblait se diriger vers la victoire jusqu’à ce que Teal Bunbury ne trouve le fond du filet à la 88e minute sur un tir de pénalité.

Josef Martinez avait ouvert la marque à la 23e minute grâce à la confusion des défenseurs du Revolution. Aucun d’entre eux n’a tenté de récupérer le centre de Julian Gressel et il en a profité pour inscrire son neuvième de la saison.