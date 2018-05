Hendrix Lapierre aimerait être un joueur des Saguenéens

L’attaquant de l’Intrépide de Gatineau Hendrix Lapierre aimerait bien que son nom soit prononcé par les Saguenéens de Chicoutimi au premier rang du prochain repêchage de la LHJMQ qui aura lieu samedi à Shawinigan.

«Mon père est né au Saguenay et toute la famille est là-bas. Ils pourraient facilement venir me voir jouer et ce serait un énorme avantage d’avoir leur support», explique-t-il.

Classé en tête de liste par la Centrale de recrutement de la LHJMQ, l’attaquant de 16 ans a conclu une campagne à la hauteur des attentes dans le midget AAA, amassant 57 points en seulement 35 rencontres.

«Mon objectif en début de saison était seulement de faire partie de l’Intrépide. Je regarde ce qui s’est passé depuis et c’est vraiment incroyable», note celui qui a enregistré 40 mentions d’aide au cours de la dernière année.

Le talentueux attaquant a continué de faire des ravages au Challenge Gatorade, là où tous les espoirs de premier plan sont rassemblés sous les yeux attentifs des recruteurs. Même s’il a été confronté aux meilleurs de son âge, cela ne l’a pas empêché de noircir la feuille de pointage à neuf reprises lors des cinq rencontres au programme.

Une journée spéciale

Comme tous les autres joueurs qui seront repêchés par l’une des 18 formations du circuit Courteau dans un peu moins d’un mois, Lapierre va réaliser un rêve d’enfant.

«J’y pense et je me fais des scénarios, mais en même temps, j’essaie de ne pas trop y penser, car ça peut être plus une distraction qu’autre chose. Le repêchage, c’est une journée inoubliable. En plus, je vais avoir plein d’amis qui vont être repêchés», mentionne Lapierre.

Les Saguenéens se tourneront-ils vers l’électrisant attaquant de 16 ans? La réponse ce samedi dès 10 h au Centre Gervais Auto de Shawinigan.

Top 10 de la centrale de recrutement

1. Hendrix Lapierre (A) – Intrépide de Gatineau

2. William Villeneuve (D) – Cantonniers de Magog

3. Patrick Guay (A) – Cantonniers de Magog

4. Jérémy Poirier (D) – Grenadiers de Châteauguay

5. Mavrick Bourque (A) – Estacades de Trois-Rivières

6. Josh Lawrence (A) – Selects Academy U16

7. Thomas Bordeleau (A) ** - Phénix du Collège Esther-Blondin

8. Charles Beaudoin (A) – Cantonniers de Magog

9. William Dufour (A) – Blizzard du Séminaire Saint-François

10. Lukas Cormier (D) – Moncton

**Thomas Bordeleau a pris la décision de ne pas jouer au Québec la saison prochaine. Il se dirigera vers l'équipe nationale des moins de 17 ans aux États-Unis.