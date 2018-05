Peu de changements en vue du repêchage

L’ordre des cinq premiers joueurs au classement du site ISS Hockey, en prévision du prochain repêchage de la Ligue nationale (LNH), est demeuré le même comparativement au précédent.

Ainsi, selon la liste diffusée mercredi, le défenseur Rasmus Dahlin reste en tête et devrait être logiquement sélectionné par les Sabres de Buffalo le 22 juin. Il devance les attaquants Andrei Svechnikov, Filip Zadina, Brady Tkachuk et Oliver Wahlstrom. Au sein du top 10, le porte-couleurs du Titan d’Acadie-Bathurst Noah Dobson a grimpé d’un échelon et se retrouve neuvième.

Outre Zadina, des Mooseheads de Halifax, et Dobson, le joueur d’avant des Voltigeurs de Drummondville Joseph Veleno (10e) est un autre athlète de la Ligue de hockey junior majeur du Québec faisant partie du groupe des 10 meilleurs. Jared McIsaac et Benoit-Olivier Groulx, tous deux des Mooseheads, sont respectivement 21e et 22e.