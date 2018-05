Ce n’est que partie remise pour Mikaël Kingsbury

Couronné champion olympique de ski acrobatique aux récents Jeux de Pyeongchang, en Corée du Sud, Mikaël Kingsbury avoue être un amateur de courses automobiles, et surtout de F1.

S’il assistera la semaine prochaine au Grand Prix du Canada, il aurait pu ne pas se contenter d’un simple rôle de spectateur.

On lui a en effet proposé un volant pour participer aux deux épreuves de soutien dans la série de monoplace Formule 1600, dans laquelle plus d’une trentaine de pilotes sont engagés.

«On m’a effectivement offert de courir la semaine prochaine au circuit Gilles-Villeneuve, a-t-il confirmé en entrevue téléphonique au Journal de Montréal. Si j’ai trouvé ce projet intéressant, j’ai toutefois essuyé un refus de l’Association canadienne de ski acrobatique. Et je comprends cette décision.»

«La course automobile est un sport dangereux et on ne voulait pas qu’une malchance survienne, a-t-il poursuivi. Au sein de notre équipe, on signe des contrats pour éviter que l’on se blesse justement. On aimerait mieux que je me blesse en ski plutôt que sur une piste de course.»

«Mon travail, c’est d’être bon en ski, pas en course automobile. Je suis la grosse pièce dans notre formation en bosses.»

«Je suis au sommet de ma carrière et je détiens le premier rang de la spécialité depuis sept ans. Plusieurs de mes coéquipiers ont pris leur retraite et je suis maintenant, à 25 ans, le plus vieux de l’équipe. On veut me garder en santé.»

En karting

L’athlète québécois a pu rouler il y a quelques années sur une piste de karting, à Saint-Roch-de-l’Achigan en compagnie du vétéran Alexandre Tagliani à l’occasion d’une activité promotionnelle organisée par un commanditaire commun à l’époque, Riobel.

«J’ai rapidement attrapé la piqûre, a-t-il renchéri. J’ai toujours aimé la vitesse et les sensations fortes.»

«J’ai déjà dit que si je n’étais pas un skieur, j’aurais peut-être été pilote de course. Il y a beaucoup de similitudes. Je ne suis pas très gros, comme la plupart des pilotes. Et je sais comment aller vite. La vitesse, c’est ma drogue.»

N’eût été le refus de son association, Kingsbury a répété en fin d’entrevue qu’il aurait accepté ce volant.

«Je me connais, ça aurait été difficile de dire non, mais il faut aussi faire face à la réalité. Mais qui sait, ce n’est que partie remise. C’est une expérience que j’aimerais vivre plus tard. Je suis certain que je me serais bien amusé même en terminant parmi les derniers.»

S’il avait accepté, Kingsbury aurait pris part à une séance d’essais privés mercredi prochain, sous la supervision du propriétaire de la série de F1600 et lui-même moniteur, Marcel Lafontaine. Une démarche obligatoire avant la délivrance du permis de compétition.