Capitaine Fleury

Les Golden Knights ont gagné la première bataille de la finale de la coupe Stanley contre Alex Ovechkin et les Capitals de Washington sans un Marc-André Fleury surhumain. Ils ont inventé une autre façon de s’imposer grâce à leur profondeur et à la contribution des acteurs de l’ombre comme Ryan Reaves et Tomas Nosek.

«Fleury a été notre meilleur joueur de toutes les séries, a rappelé Gerard Gallant avant l’entraînement optionnel des Knights mardi à leur complexe d’entraînement à Summerlin, le City National Arena. Quatre buts [accordés], ça peut sembler beaucoup, mais je crois qu’il a été correct honnêtement.»

Questionné une deuxième fois sur son gardien étoile en conférence de presse, Gallant lui a ensuite rendu un vibrant hommage.

«Il sait rebondir, il a beaucoup de caractère, a répondu l’entraîneur originaire de l’Île-du-Prince-Édouard. Il est le premier à dire qu’il doit être meilleur. Nous sommes ici grâce à lui et nous le savons. Nous avons une bonne équipe, nous jouons bien, mais notre gardien est la colonne vertébrale de l’équipe. C’est le cas pour la plupart des formations.»

«Il n’a été que positif, il est bon avec notre groupe, il est comme notre capitaine, a-t-il poursuivi. Il motive les joueurs, il s’assure qu’ils jouent de la bonne manière. Il est très important pour l’équipe. Chaque soir il transporte le groupe.»

Sortie à oublier

Depuis le début des séries, Fleury a accordé quatre buts dans un match à trois reprises. Avant la première rencontre de la finale, c’était arrivé lors du premier match de la finale de l’Ouest face aux Jets et lors de la deuxième rencontre contre les Sharks au deuxième tour. Les deux fois, le gardien originaire de Sorel a répliqué avec une victoire dans le match suivant.

«Quand tu regardes et que tu vois quatre buts, ce n’est pas super, a dit Fleury avec les collègues francophones. Mais il y a un but que j’ai redirigé dans mon propre filet. Ça n’arrivera pas tous les soirs. Il y a un autre but qui a dévié. Sur le troisième but, j’ai trop mordu devant T.J. Oshie. Je dois oublier rapidement ce match et me concentrer sur le prochain.»

«J’ai toujours eu comme philosophie que tu gagnes et tu perds en équipe, a-t-il mentionné. Depuis le début des séries, j’ai le sentiment que tout le monde contribue aux succès de l’équipe.»

Marchessault à 100 %

À la veille de la deuxième rencontre de la finale, les Knights ont opté pour un entraînement optionnel. Si la grande majorité des joueurs ont choisi de sauter sur la glace, Jonathan Marchessault a préféré se reposer. Il n’y a toutefois pas lieu de s’inquiéter sur sa santé.

«Jonathan est à 100 %, a affirmé Gallant. Il n’y a aucun enjeu. Il a perdu le souffle après le coup de Tom Wilson. Il est parti pour 15 minutes et j’étais un peu furieux. Mais je comprends aussi le protocole. C’était une mise en échec à la limite. Pour moi, il était clairement en retard. Je croyais qu’il écoperait d’une punition de cinq minutes, mais ça n’a pas été le cas.»

Dans le vestiaire des Golden Knights, David Perron a aussi évité de s’aventurer sur un terrain glissant, soit la décision de la LNH de ne pas suspendre Wilson.

«Évidemment, on n’a pas aimé ça, a précisé l’ailier gauche. La mise en échec était tardive. Je suis juste content, car Marchessault semble correct. Je ne sais pas quoi dire de plus.»

«Après le coup de Wilson, nous avons été concentrés pour le reste de la partie, a-t-il poursuivi. C’est peut-être simplement un adon, mais c’est vrai qu’à partir de ce moment-là, nous avons un peu mieux joué. Quand ton meilleur joueur offensif se fait frapper de la sorte, ce n’est jamais agréable à voir et on est juste contents qu’il semble bien aller.»