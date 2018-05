Une semaine mouvementée pour Antoine Morand

Tout va très vite pour Antoine Morand... et comment! Au cours des derniers jours, l’attaquant québécois a soulevé la Coupe Memorial, a été échangé aux Mooseheads de Halifax et a signé son premier contrat professionnel avec les Ducks d'Anaheim.

Le principal intéressé s’est entretenu avec Dave Morissette à l’émission Destination Coupe Stanley alors qu’il célébrait le sacre du Titan lors de la parade à Bathurst, mardi.

«On essaie de prendre le temps. C’est beaucoup en même temps, avoue l’espoir choisi au deuxième tour du repêchage de 2017. La dernière semaine a été mouvementée. Je vais profiter de mes derniers moments à Bathurst. Pour la suite, il y a de bonnes choses qui vont arriver, donc je suis très excité.»

L’athlète de 19 ans peut s’enorgueillir d’avoir fait partie de la meilleure équipe junior au Canada cette saison.

«C’est le trophée le plus dur à gagner au hockey et on l’a fait. On est le plus petit marché de la LCH», a-t-il fièrement rappelé.

Morand a un été important devant lui sachant qu'il pourrait faire le saut chez les professionnels la saison prochaine.

«C’est le but pour tout le monde. J’aimerais vraiment ça. C’est le fun, on fait le party, mais il faudra retourner au boulot très vite parce que la prochaine saison recommence bientôt.»

Par ailleurs, l’entraîneur-chef Mario Pouliot a été clair lorsque questionné par Dave : pas de couvre-feu pour ses ouailles ce soir! À voir dans la vidéo ci-dessus.