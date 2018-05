Une équipe de la MLS à Cincinnati

La Major League Soccer (MLS) a confirmé mardi l’octroi d’une équipe d’expansion à la ville de Cincinnati, qui verra cette nouvelle formation disputer son premier match en 2019.

Ainsi, le FC Cincinnati constituera la 26e équipe de la ligue et évoluera au Nippert Stadium d’ici l’achèvement d’un stade de 21 000 places en 2021. Son propriétaire majoritaire, Carl H. Lindner III, est l’un des présidents et chefs de la direction d’American Financial Group, une entreprise spécialisée notamment dans le domaine de l’assurance.

Aux yeux du commissaire de la MLS, Don Garber, l’arrivée d’un club dans cette ville est tout à fait logique.

«Durant les dernières années, Cincinnati est devenue un marché passionné de soccer, ce qui coïncide avec la progression de son économie et de sa réputation de destination de premier plan pour les jeunes professionnels. Cela a fait d’elle un lieu idéal pour notre ligue en pleine ascension», a commenté le grand patron du circuit dans un communiqué.

À la hausse

Depuis 2016, le FC Cincinnati joue au sein de l'United Soccer League (USL). Preuve de son sérieux sur le terrain, il se mesurera au Minnesota United FC dans un duel de quatrième tour de la Coupe des États-Unis le 6 juin. Dans les gradins, l’organisation a également obtenu du succès, attirant des foules supérieures à 30 000 personnes trois fois durant son parcours de la Coupe Lamar Hunt des États-Unis en 2017.

«La nouvelle d’aujourd’hui [mardi] est une victoire prouvant la renaissance de cette ville incroyable, a déclaré Lindner. Il y a eu un réel effort d’équipe parmi les partisans, nos partenaires et nos leaders, autant politiques que corporatifs. [...] Nous allons continuer de nous élever au plus haut niveau, maintenant que nous sommes dans la MLS.»

Avec ou sans Columbus?

Par ailleurs, le gardien de l’Impact de Montréal Evan Bush – qui est natif du comté de Concord, en Ohio - croit que le soccer de la MLS connaîtra le succès escompté à Cincinnati. Aussi, avec l’incertitude entourant le Crew de Columbus – le propriétaire de cette concession, Anthony Precourt, tente de la déménager à Austin, au Texas, depuis l’an passé -, il était naturel d’accorder une autre formation à cet État du Nord-Est américain.

«Je ne suis pas sûr de ce qui va se passer avec Columbus, mais ça aurait été honteux que l’Ohio se retrouve sans équipe considérant l’importance de cet état et sa population», a commenté Bush.

«Ils vont très bien en USL et attirent de bonnes foules, en plus de générer beaucoup d’intérêt pour l’équipe. Je crois que c’est une bonne chose et si Columbus peut rester, ce sera une rivalité naturelle. Et il y aura Nashville, qui n’est pas loin et qui représentera une rivalité naturelle aussi, a-t-il continué. La MLS a fait un bon travail en plaçant les bonnes équipes dans les bons marchés afin de générer de l’intérêt avec des rivalités naturelles.»

Le Los Angeles FC, qui a fait ses débuts dans la ligue cette année, est la 23e formation de la MLS. Nashville et Miami ont pour leur part mis la main sur les 24e et 25e équipes de la ligue. Detroit et Sacramento étaient également en lice pour obtenir une concession.