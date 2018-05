Tom Wilson s’en tire sans suspension

«La LNH n’aura pas le choix de regarder le coup de Tom Wilson.»

Le souhait de Jonathan Marchessault semble avoir été exaucé : le comité de discipline de la Ligue nationale de hockey (LNH) a revu le geste de l’attaquant des Capitals de Washington à son endroit, mais ne juge pas nécessaire de le sanctionner davantage.

Selon le USA Today, Wilson n’a pas été convoqué en audience devant le département de sécurité et ne sera donc pas suspendu pour son coup par-derrière à l’endroit de l'attaquant québécois des Golden Knights de Vegas, lundi lors du premier match de la finale de la coupe Stanley au T-Mobile Arena.

No hearing for Washington Capitals forward Tom Wilson for his penalized hit on Jonathan Marchessault.