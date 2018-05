Shohei Ohtani devrait lancer mercredi

Le porte-couleurs des Angels de Los Angeles Shohei Ohtani devrait retourner au monticule mercredi, à l’occasion d’un match contre les Tigers de Detroit.

C’est ce qu’a indiqué le gérant Mike Scioscia au site MLB.com, mardi.

Le Japonais en sera à son premier départ depuis le 20 mai. Celui qui devait initialement amorcer la rencontre de dimanche face aux Yankees de New York a présenté une fiche de 4-1 et une moyenne de points mérités de 3,35 cette saison. En 40 manches et un tiers, il a totalisé 52 retraits sur des prises.

Au bâton, Ohtani a frappé pour ,291, claquant six circuits et produisant 20 points.