Repêchage de la LHJMQ: le sentiment d’appartenance parmi les priorités de Patrick Roy

En poste depuis un mois, Patrick Roy a maintenant une meilleure idée du plan qu’il veut dessiner pour l’avenir des Remparts de Québec, à l’approche de la séance de sélection de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) qui se tiendra samedi, à Shawinigan. Mais peu importe les décisions que le grand patron des opérations hockey prendra dans les prochains jours, celles-ci seront prises dans une optique bien précise.

«À l’image du passé, ce que je veux, c’est de créer une appartenance. Je veux que les "fans" pour le match [d’ouverture] du 22 septembre tripent sur l’équipe, que le monde vienne remplir l’aréna et qu’il ait du plaisir à voir l’équipe sur la glace. Je veux donner le goût aux amateurs de s’identifier aux joueurs et qu’ils portent le chandail avec fierté», a annoncé le revenant qui vivra les assises annuelles pour la première fois depuis 2013 dans les fonctions d’entraîneur-chef et directeur général des Diables rouges.

Roy admet d’ailleurs se faire constamment parler de son retour avec l’organisation par les amateurs qu’il croise un peu partout en ville depuis l’annonce du mois dernier. Et l’été n’est même pas commencé!

Des choix pour 2019

Roy a piqué une jasette aux médias locaux dans son bureau du Centre Vidéotron, mardi, en prévision de la semaine qui l’attend en Mauricie, où il devra user de créativité s’il veut grimper sur le podium lors de la ronde initiale. À l’heure actuelle, les Remparts ne parleront pas avant le troisième (47e) et quatrième (65e et 68e) tours.

«Étant donné qu’on a un noyau de joueurs qui revient, j’essaie surtout de mettre en banque des choix pour 2019. Pour moi, tous les repêchages sont bons, mais on semble dire qu’il y a beaucoup de profondeur en 2019. Puisqu’on aura des joueurs qui quitteront, je veux mettre en banque plusieurs choix pour arriver au repêchage avec plus de plaisir que sans choix de première ni deuxième rondes», a-t-il exposé.

Le nouveau patron n’écarte pas la possibilité d’effectuer une transaction pour lui permettre de s’avancer, mais pas à n’importe quel prix.

«Je ne suis pas du style à regarder la parade, je n’ai jamais été bon là-dedans, mais en même temps, je ne me déculotterai pas pour ça. Je vais prendre les décisions qui vont être intelligentes et qui vont permettre à l’équipe de progresser. Je veux qu’on connaisse une bonne saison», a assuré l’ancien gardien de but étoile.

Intérêt marqué

Si Roy a constaté depuis qu’il a repris le poste laissé vacant par Philippe Boucher que ses nombrils verts de 17 ans font l’envie de certains de ses homologues, ce qui lui fait dire que la relève est prometteuse, ses vétérans de 20 ans en surplus alimentent également les conversations. Les défenseurs Benjamin Gagné, Étienne Verrette et Sam Dunn, de même que les attaquants Jesse Sutton, Pascal Laberge et Gregor MacLeod, sont tous admissibles à occuper l’un des trois casiers de 20 ans la saison prochaine.

«J’ai eu de bonnes discussions avec différents directeurs généraux. Est-ce qu’on va accoucher de transactions? J’ai confiance que oui, mais en même temps, la seule journée où les choix valent de l’or, c’est la journée du repêchage», a rappelé le «33», qui veut miser sur une équipe rapide.

Kurashev de retour

Le Suisse Philipp Kurashev endossera le chandail des Remparts pour une troisième saison en 2018-2019.

Roy a confirmé le retour de l’attaquant qui aura 19 ans en octobre. Kurashev, un espoir en vue du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) qui se déroulera à Dallas, les 22 et 23 juin, avait laissé planer le doute quant à son retour dans la Vieille Capitale à la suite de l’élimination hâtive des Remparts en séries.

«J’ai eu de bonnes discussions avec ses agents et j’ai parlé avec lui plusieurs fois. Il est très content et nous le sommes aussi. Je pense qu’à 19 ans, il est prêt à éclore et je suis confiant qu’il pourra connaître toute une saison», a souligné Roy, ajoutant s’être entretenu avec lui durant une trentaine de minutes à leur dernier coup de fil.

Kurashev a inscrit 40 buts et 74 aides, pour 114 points, tout en maintenant un différentiel de -12 lors des deux dernières années sous la férule de Philippe Boucher.

Les Remparts mettront quand même la main sur un nouveau produit issu du Vieux Continent à la prochaine séance de sélection européenne de la Ligue canadienne puisque Roy a fait savoir à l’arrière Tomas Dajcar que ses services n’étaient plus requis. Le grand Tchèque n’aura fait que passer dans la LHJMQ, disputant 42 matchs durant lesquels il a récolté cinq points.

«J’ai ciblé une douzaine de joueurs. Dans mes années, les Européens ont été des joueurs importants et ils vont continuer à l’être», a-t-il promis.

Garneau à Rimouski

Même si Roy a refusé de confirmer l’information, ce dernier annoncera le départ d’Olivier Garneau, vendredi, à l’ouverture de la période des échanges prérepêchage, selon le confrère Mikaël Lalancette, de TVA Sports. Garneau, qui avait été désigné comme futur capitaine par l’ancien entraîneur, se joindra à l’Océanic de Rimouski en retour de choix de deuxième et sixième tours en 2019.

Par ailleurs, devant l’engouement suscité par le retour de Roy, les Remparts mettront en vente, du 1er au 5 juin inclusivement, deux forfaits spéciaux au coût de 33 $ chacun pour assister aux trois premiers matchs de l’équipe au Centre Vidéotron en septembre prochain.