Noah Syndergaard à l’écart

Les Mets de New York ont placé le nom du lanceur Noah Syndergaard sur la liste des éclopés, mardi, en raison d’une blessure ligamentaire à l’index de la main droite.

La décision est rétroactive à samedi dernier. L’artilleur était aux prises avec une douleur persistante et un examen d’imagerie par résonance magnétique effectué durant la journée a révélé l’étendue du problème.

Syndergaard a présenté une fiche de 4-1 et une moyenne de points mérités de 3,06 cette saison. En 64 manches et deux tiers, il a concédé 13 buts sur balles et totalisé 76 retraits au bâton. L’an passé, une déchirure musculaire au bras droit l’a tenu à l’écart durant plusieurs mois.