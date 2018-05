Mike Clevinger ne donne presque rien aux White Sox

Se butant à Mike Clevinger, les White Sox de Chicago ont subi une troisième défaite consécutive, cette fois au compte de 7-3 contre les Indians, mardi à Cleveland.

Clevinger (4-2) n’a permis qu’un point, quatre coups sûrs et deux buts sur balles en six manches et deux tiers pour les favoris locaux, qui ont pour leur part enregistré une quatrième victoire de suite.

Michael Brantley, Jose Ramirez et Jason Kipnis ont tous eu leur mot à dire dans la victoire avec des longues balles en solo. Les deux premiers ont finalement été à l’origine de deux points.

Lucas Giolito (3-6) a quant à lui concédé cinq points et neuf frappes en lieu sûr en six manches sur la butte. Les Indians ont finalement cogné 15 coups sûrs dans la rencontre.

Daniel Palka a réussi son cinquième circuit de la saison en neuvième manche, pour la formation de l’Illinois.