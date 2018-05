Messages contradictoires chez l’Impact

Samuel Piette assure que Rémi Garde a réagi à chaud quand l’entraîneur-chef a tenu des propos incendiaires sur son club après la défaite de 2-0 de l’Impact de Montréal samedi contre le Minnesota United FC, un quatrième revers d’affilée par blanchissage.

Pourtant, le patron refuse de se rétracter ou de retirer ses paroles.

«Oui, je pense qu’on manque de talent, je n’ai pas à corriger mes propos, a réitéré Garde mardi avant l’entraînement de l’Impact au Centre Nutrilait. On s’est présenté 17 fois en position de tir, j’ai bien regardé, je crois que c’est le meilleur total pour une équipe à l’extérieur cette journée-là.

«On n’a pas été suffisamment adroits. En disant cela, je n’ai pas décortiqué toutes les réactions engendrées, ce n’est pas mon travail, mais c’est simplement un constat par rapport aux statistiques.»

Ces explications de l’entraîneur français suivaient des propos plus tempérés de Piette. Le milieu québécois de l’Impact a laissé entendre que les joueurs avaient peut-être été affectés, mais que Garde n’avait pas nécessairement pensé ce qu’il avait dit.

«Ça fait mal, c’est notre coach, a avoué le joueur défensif. Je ne sais pas si c’est des commentaires à chaud après le match, la frustration, ça peut être ça. Je pense que le staff a confiance en nous, Rémi a confiance en nous.»

«Je ne pense pas qu’il pense qu’on est des joueurs pas bons, qu’on n’a pas les qualités, mais en ce moment, c’est ça. On se rend au but et c’est là qu’il nous manque le dernier geste, donc je dirais qu’il ne nous manque pas du talent, mais de la finition.

«Tout de suite après un match comme ça, tu le prends un peu personnel et tu te dis : "Bon, il trouve qu’on n’est pas bons." Mais après réflexion et avoir parlé au coach, ce n’est pas nécessairement ça qu’il voulait dire.»

Pendant l’entraînement, auquel n’a pas participé Piette, Garde a nettement haussé le ton auprès des joueurs. La bisbille s’est aussi fait sentir entre les joueurs, qui ont tenu entre eux des échanges musclés.