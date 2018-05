LNH 360: encore les Golden Knights!

Tirant de l'arrière 4-3 en troisième période, les Golden Knights de Vegas ont marqué trois buts sans réplique, dont le but gagnant et le but d'assurance de Tomas Nosek, pour défaire les Capitals de Washington 6-4 dans le premier match de la finale de la Coupe Stanley.

Depuis que le format «quatre de sept» a été instauré en 1939, l'équipe qui a remporté le premier match a soulevé la coupe Stanley 61 fois sur 78 (78,2%) et cela inclut les six dernières années. Les Bruins, en 2011, sont les derniers à avoir surmonté un déficit de 1-0 en grande finale.

Un premier match de 10 buts

Les Golden Knights et les Capitals ont participé au neuvième match no 1 de la finale de la Coupe Stanley de 10 buts ou plus dans l'histoire. Et c'était le troisième depuis 1983. De plus, c'était la première fois depuis le match no 4 de la finale de 2013 que les deux équipes impliquées marquaient autant de buts.

Les séries éliminatoires de 2018 montrent une moyenne de 5,9 buts par rencontre, la plus élevée depuis 2010.

Nosek, ce héros inattendu

L'attaquant Tomas Nosek (2B) a réussi le premier match de deux buts et le premier but gagnant de sa carrière lors de sa 97e rencontre dans la LNH, saison régulière et séries incluses.

Les Golden Knights ont acquis Nosek des Red Wings de Detroit lors du repêchage d'expansion.

Nosek a inscrit 15 points en 67 matchs cette saison et trois points en 12 matchs éliminatoires avant ce premier match de la finale.

L'an dernier, Nosek avait également marqué le but gagnant du premier match de la finale de la Coupe Calder, dans la Ligue américaine. Il avait finalement terminé au premier rang chez les Griffins de Grand Rapids avec 22 points, en route vers la Coupe Calder.

Un record pour Marchessault

Jonathan Marchessault a obtenu une mention d'aide pour porter son total de points à 19 lors des présentes séries. Il s'agit d'un record pour un joueur d'une équipe qui en est à sa première présence en séries. Il était auparavant à égalité avec Jude Drouin, des Islanders en 1975, et Igor Larionov, des Sharks en 1994.

Reilly Smith a de son côté inscrit deux points pour s'approcher à un seul point de Marchessault.

Une autre victoire au T-Mobile Arena

Les Golden Knights ont porté leur fiche à 7-1 au T-Mobile Arena lors des présentes séries, menant leurs adversaires 31-16 au chapitre des buts. Leur seule défaite est survenue dans le match no 2 du deuxième tour face aux Sharks.

Pendant la saison régulière, les hommes de Gerard Gallant ont terminé au troisième rang de la LNH pour les victoires à domicile avec 29.

Kuznetsov et Carlson sont en feu

Evgeny Kuznetsov (1A) et John Carlson (1B) ont chacun établi un record de concession dans la défaite des Capitals.

Kuznetsov a porté à 11 sa séquence de matchs avec au moins un point, ce qui constitue un record dans l'histoire des Capitals.

Carlson a marqué son 17e but en séries pour dépasser Kevin Hatcher au premier rang des défenseurs dans l'histoire des Capitals. Ses 17 points dans les présentes séries représentent également un record d'équipe pour les points par un défenseur dans une seule année d'éliminatoires.