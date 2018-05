Les Rockets s’en veulent

Les Warriors de Golden State retourneront en finale de la NBA pour la quatrième année consécutive et s’ils se retrouvent dans cette situation, ils peuvent remercier James Harden et les Rockets de Houston qui ont laissé filer une avance importante durant le match décisif de la finale de l’Association de l’Ouest, lundi.

Affichant le meilleur dossier du circuit Silver en saison régulière, la formation texane menait par 11 points à la mi-temps, mais cette priorité a rapidement disparu en seconde demie, durant laquelle Stephen Curry et Kevin Durant ont amassé 40 points ensemble, menant leur club vers un gain de 101-92 et un autre rendez-vous avec les Cavaliers de Cleveland au tour ultime.

Pourtant, Harden semblait avoir pris le contrôle de la rencontre, lui qui a totalisé 32 points au cours de la soirée. Celui qui sera probablement choisi le joueur le plus utile à son équipe cette année a cependant touché la cible seulement deux fois en 13 occasions à l’extérieur de l’arc. D’ailleurs, Houston a réussi sept tirs de trois points sur 44, ratant 27 d’entre eux consécutivement à partir du deuxième quart.

«On a eu plusieurs chances. Je pense qu’on a bataillé du mieux qu’on pouvait, mais il faut rendre crédit à nos adversaires qui ont effectué les tirs les plus difficiles, a commenté Harden aux médias, qui n’a pas évoqué l’absence de son coéquipier Chris Paul pour justifier cette défaite. Lors des matchs 6 et 7, nous n’avions pas la même énergie dans la deuxième moitié de la joute qu’au départ. Il n’y avait pas de rythme et c’est extrêmement frustrant. Mais même au quatrième quart, nous avons eu beaucoup d’occasions et le ballon n’est pas entré.»

La fatigue a eu raison de Harden, selon Kevin Durant

Pour sa part, le vétéran Kevin Durant a refusé de paniquer quand les Warriors ont éprouvé des ennuis en début de partie. Il savait que le vent allait changer de côté.

«On se doutait qu’à un certain moment, la fatigue allait se manifester. James dribblait tellement à chaque possession et je savais qu’il allait diminuer la cadence plus tard. Ainsi, on allait avoir la chance de l’attaquer, même en zone défensive», a-t-il dit.

Néanmoins, l’entraîneur-chef des vainqueurs, Steve Kerr, ne souhaite pas nécessairement revivre pareil scénario contre LeBron James et les Cavaliers.

«J’ai vu l’un des pires quarts de basketball que nous avons joué et malgré tout, nous accusions un retard de seulement cinq points, a-t-il sèchement mentionné au réseau TNT à propos de l’engagement initial de lundi. Si on peut travailler ensemble, on s’en sortira.»