Les Golden Knights en 20 phrases

Publié aujourd'hui à 06h09

Mis à jouraujourd'hui à 06h14

En 20 phrases, voici les 19 joueurs des Golden Knights qui ont disputé le premier match de la finale de la Coupe Stanley ainsi que l’entraîneur-chef, Gerard Gallant.

Marc-André Fleury

Il pourrait devenir le 11e gardien de l’histoire de la Ligue nationale à remporter 4 coupes Stanley et rejoindrait ainsi des gardiens comme Patrick Roy, Grant Fuhr et Terry Sawchuk.

Brayden McNabb

Le 5 mars 2014, il avait été échangé des Sabres aux Kings en retour notamment de Nicolas Deslauriers, qui joue maintenant pour les Canadiens de Montréal.

Deryk Engelland

Âgé de 36 ans, il a eu un second souffle depuis son arrivée avec les Golden Knights.

Colin Miller

Lors du match des étoiles de la Ligue américaine en 2015, il avait notamment gagné le concours du tir le plus puissant (105,5 mph) et celui du patineur le plus rapide.

James Neal

Il complète sa 10e saison dans la Ligue nationale et chaque fois, il a marqué 20 buts ou plus.

Reilly Smith

Comment les Panthers de la Floride ont-il pu abandonner si rapidement sur ce joueur?

Cody Eakin

Repêché à l’origine par les Capitals de Washington, il a été échangé des Capitals aux Stars en retour de Mike Ribeiro en 2012.

Shea Theodore

Quand on le regarde jouer, on oublie qu’il n’a que 22 ans.

Ryan Carpenter

Réclamé au ballottage des Sharks de San Jose le 13 décembre, il a marqué neuf buts en 35 matchs de saison régulière avec les Golden Knights.

Pierre-Édouard Bellemare

Le Français s’affirme comme l’un des meilleurs joueurs de centre de 4e trio du circuit Bettman.

Luca Sbisa

Après des passages à Philadelphie, Anaheim et Vancouver, cet ancien choix de 1er tour en 2008 semble avoir trouvé sa place avec les Golden Knights.

Erik Haula

À l’instar de son équipe, il a surpris bien des observateurs avec une production de 29 buts en saison régulière.

David Perron

Le Sherbrookois vient de connaître la meilleure saison de sa carrière avec une récolte de 66 points et deviendra joueur autonome sans compensation au terme de la saison.

William Karlsson

Incluant la saison régulière, il a maintenant marqué 50 buts en 98 matchs cette saison.

Ryan Reaves

Il est le meilleur bagarreur de la LNH.

Jonathan Marchessault

Il est la version 2.0 de Martin St-Louis.

Nate Schmidt

Rapide, tenace et coriace, ce joueur jamais repêché est devenu indispensable aux Golden Knights.

Alex Tuch

Puissant et talentueux, on peut comparer son style de jeu à celui de Wayne Simmonds, des Flyers de Philadelphie.

Tomas Nosek

Il a inscrit 11 buts au cours de sa carrière dans la LNH (incluant les séries) et deux de ses buts ont été marqués dans le match no 1 de la finale de la Coupe Stanley.

Gerard Gallant

Il pourrait devenir le premier ancien entraîneur-chef de la LHJMQ, depuis Claude Julien, à gagner la Coupe Memorial et la Coupe Stanley.