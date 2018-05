Les 5 risques du marché des joueurs autonomes

C'est connu: les directeurs généraux commettent leurs plus grandes gaffes lors de l'ouverture du marché des joueurs autonomes.

Allonger trop de millions au mauvais joueur ne pardonne pas à l'ère du plafond salarial et il faut développer un sens pour reconnaître les pièges du marché.

Puisque l'erreur est humaine, il restera toutefois toujours un DG pour faire preuve d'une trop grande générosité. Sachant cela, voici cinq joueurs dont les équipes devront particulièrement se méfier le 1er juillet 2018.

1. Jack Johnson : 77PJ, 1B, 8A, 11P, -6

Jack Johnson est un nom connu dans les cercles du hockey, qui vient avec un certain attrait. Jadis un espoir extrêmement prometteur choisi au troisième rang du repêchage de 2005, ce défenseur costaud a représenté les États-Unis lors des JO de Vancouver et plus récemment au cours de la dernière Coupe du monde de hockey.

La question que les directeurs généraux devront se poser est la suivante : la réputation qu’il s’est bâtie est-elle devenue surfaite?

Johnson a été longtemps perçu comme un arrière doté d’instincts offensifs aiguisés, mais vous serez probablement surpris d’apprendre que sa moyenne de point par match lors des trois dernières saisons (0,22) ressemble drôlement à celle de... Jordie Benn (0,21).

Rien de plus rassurant : les Blue Jackets n’ont pas daigné l’utiliser durant les dernières séries.

2. Rick Nash : 71 PJ, 21B, 13A, 34P, -12

Nash demeure un attaquant de puissance fort utile. L’ennui, c’est qu’il n’est plus le Rick Nash que l’on connaît, c’est-à-dire, ce marchand de vitesse agile de 211 lb marquant de 30 à 40 buts.

Les équipes le savent très bien, mais ça n’a pas empêché les Bruins de payer le gros prix pour ses services au mois de février dernier.

Âgé de 33 ans, Nash a disputé en moyenne 66 matchs par saison lors des trois dernières campagnes. Et comme tout vétéran, il n’est pas à l’abri d’une chute de rendement drastique d’une année à l’autre.

Il y a peut-être moyen pour une équipe de conclure une entente raisonnable, mais il serait très mal avisé de lui consentir un contrat de plus de trois ans.

3. David Perron : 70PJ, 16B, 50A, 66P, +1

Comme plusieurs de ses coéquipiers, Perron vit une saison euphorique à Las Vegas.

Formant un duo avec le joueur de centre Erik Haula, Perron a récolté autant de mentions d’aide que Ryan Getzlaf et Nicklas Backstrom cette saison.

Sans être extrêmement rapide, le Sherbrookois excelle pour fabriquer des jeux dans les espaces restreints.

Perron a frôlé un rythme d’un point par match en saison régulière et il entend très bien utiliser cette donnée à son avantage... ce qui pourrait poser un problème aux directeurs généraux.

Si le passé est garant du futur, cette saison représentera l’apogée de sa carrière sur le plan offensif.

4. Ilya Kovalchuk : 53PJ, 31B, 32A, 63P, +12 (KHL)

Avant son exil, le Russe était un franc-tireur comme on en trouve peu dans la LNH. Bien qu’il ait vieilli, son rendement offensif des dernières années dans la KHL demeure très intéressant.

Le circuit Bettman est toutefois plus rapide qu’au moment où il l’a quitté. Kovalchuk pourrait avoir une mauvaise surprise s’il a trop perdu de vitesse.

Il est difficile pour qui que ce soit d’établir la valeur de ce gagnant d’un trophée Maurice-Richard, sachant qu’il a disputé les cinq dernières saisons dans une autre ligue.

Le pari pourrait se révéler payant, mais impossible d'ignorer les risques qui s'y rattachent.

5. Tyler Bozak : 81PJ, 11B, 32A, 43P, +6

Bozak vient de connaître la pire saison de sa carrière en termes de but par match, et ce, même s’il a reçu en moyenne le quatrième plus grand temps de jeu des Maple Leafs en avantage numérique (2 :11 par rencontre).

De plus, sa production pourrait piquer du nez dans un environnement moins riche en talent offensif que celui de Toronto.

La profondeur au centre est très prisée à travers la LNH et c’est pourquoi plusieurs équipes pourraient s’enquérir de ses services, mais il vaut mieux garder des attentes modestes.