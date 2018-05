Laurent Duvernay-Tardif devient docteur

Le Québécois des Chiefs de Kansas City Laurent Duvernay-Tardif a obtenu mardi son doctorat en médecine.

Le garde offensif de 27 ans est ainsi devenu le seul joueur actif de la NFL à déternir un doctorat en médecine.

Le nouveau diplômé de l'Université McGill a signé l'an dernier une prolongation de contrat de cinq ans, d'une valeur de 42,25 millions $, avec les Chiefs.

This is it! Today I become a doctor! It also marks the beginning of a great new adventure for all 2018 graduates of @mcgillu Faculty of Medicine. #LDTMD #graduation #passion #nfl #chiefs pic.twitter.com/j4oD1BCuXJ