La tension monte chez l’Impact

Rémi Garde qui hausse le ton, des querelles... Après quatre revers consécutifs par blanchissage, l’entraînement de l’Impact de Montréal ne s’est pas bien déroulé, mardi au Centre Nutrilait.

L’entraîneur-chef a semblé remettre en question l’effort de ses joueurs au complexe d’entraînement. Le latéral Chris Duvall a pour sa part tenté de haranguer ses joueurs et Ignacio Piatti a apparemment fait partie des joueurs qui ont entretenu des échanges musclés entre deux exercices, selon ce qu’a rapporté Nicolas A. Martineau pour la chaîne TVA Sports.

Rémi Garde enguirlande ses joueurs sur le terrain après un exercice. «Excuses! Excuses! All the time!» #IMFC

Il semble y avoir beaucoup de bisbille sur le terrain ce matin. Piatti, Donadel et Edwards au coeur de tout ça, notamment. Oduro et Duvall semblent jouer les médiateurs. Difficile de comprendre ce qui se passe d'aussi loin, mais on ne s'envoie clairement pas des mots doux. #IMFC