La LNH à Québec : Guy Lafleur y croit encore

Ayant porté les couleurs du Canadien de Montréal, mais aussi celles des Nordiques, Guy Lafleur ne s’est pas gêné pour décrier les récents commentaires de Jeremy Jacobs disant que le marché de Québec n’était pas très intéressant pour la Ligue nationale de hockey, advenant une nouvelle expansion.

«Je ne suis pas du tout d’accord avec ses commentaires, a-t-il dit, en parlant du propriétaire des Bruins de Boston. Québec, j’y crois encore. J’espère que dans un avenir très très rapproché, il y aura à nouveau une équipe là-bas. Je pense qu’il y a un marché à Québec. Il y a un bel amphithéâtre. Il leur manque rien, dans le fond. On le voit si on regarde une franchise comme Winnipeg qui, d’après moi, est [un marché] plus petit que Québec et qui fonctionne à merveille.»

«Si les Nordiques viennent dans la ligue, ça va être bon pour le Canadien, a ajouté Lafleur. Les deux équipes vont toujours se surveiller pour repêcher les meilleurs joueurs. Comme c’était à l’époque, il y avait tellement une rivalité entre les deux organisations, pas juste au niveau des joueurs, mais au niveau de la direction. Le but était de savoir qui allait avoir la meilleure équipe et qui allait faire les meilleurs choix au repêchage.»