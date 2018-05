Gleyber Torres et Scooter Gennett récompensés

Les joueurs de deuxième but des Yankees de New York Gleyber Torres et des Reds de Cincinnati Scooter Gennett ont respectivement été nommés joueurs de la semaine dans les ligues Américaine et Nationale, mardi.

Torres a conservé une moyenne au bâton de ,368, claquant cinq circuits, lors de la semaine du 21 au 27 mai. Il a été à l’origine de neuf points au cours de cette séquence.

Gennett a fait encore mieux, maintenant une moyenne de ,500, notamment grâce à une performance de cinq coups sûrs en autant de présences officielles au bâton, samedi, contre les Rockies du Colorado. Il a cogné trois longues balles, produit 10 points et croisé le marbre six fois.

Il s’agit d’un deuxième honneur hebdomadaire pour lui au mois de mai. Il est le premier joueur des Reds à être récompensé deux fois lors d’un même mois depuis Dave Parker, en mai 1985.