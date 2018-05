Blue Jays: l'équipe d'improvisation

Publié aujourd'hui à 11h16

Mis à jouraujourd'hui à 11h41

Si les Blue Jays de Toronto jouaient au sein de la Ligue nationale d'improvisation (LNI), ils seraient certainement au premier rang, car il n’y aucune stabilité au sein de ce groupe, que de l’improvisation.

Commençons par le poste de joueur d’arrêt-court. Depuis le début de la saison, sept joueurs différents ont amorcé un match à cette position.

Il y aussi un groupe d’improvisation de releveurs composé des vétérans John Axford, Seunghwan Oh et Tyler Clippard, qui ont failli à la tâche depuis la suspension de Roberto Osuna.

La clé d’une formation de la LNI est de trouver un joueur qui peut improviser dans différentes situations. Chez les Jays, il y en a un. Il a amorcé des matchs comme receveur, voltigeur de gauche et joueur d’arrêt-court: Russell Martin.

Au camp d’entraînement, Martin a déclaré qu’il voulait disputer un match dans lequel il jouerait à chaque position. Il sera bien préparer pour réussir l’exploit.

Les lanceurs des Astros

Les Astros ont un personnel de lanceurs partants dominant cette saison avec Justin Verlander, Gerrit Cole, Lance McCullers et Charlie Morton.

L’acquisition de Verlander à la fin de la dernière saison a permis aux Astros de remporter la Série mondiale. L’aspect important de cet échange est que Justin est toujours avec les Astros cette année.

Jusqu’à présent, il a montré un dossier de 7-2 et une moyenne de points mérités de 1,11. Il est tellement dominant en début de match. Il a retiré sur trois prises 41 des 108 frappeurs auxquels il a fait face lors de leur premier tour au bâton.

Est-ce que Morton, avec une fiche de 7-0, est le meilleur lanceur de la Ligue américaine? Avant son départ de lundi, il avait une séquence de 10 victoires en 13 départs depuis le 15 septembre 2017.

La question de la semaine

Avec la blessure de Josh Donaldson, est-ce que Vladimir Guerrero fils se joindra aux Blue Jays prochainement?

Les Jays vendront-ils plus de billets avec lui? Non. Les Jays participeront-ils aux séries avec lui? J’en doute. Va-t-il connaître autant de succès avec les Jays? Non.

Je maintiens donc toujours ma ligne de pensée: il devrait se joindre à la formation du niveau AAA avant de se joindre aux Jays.

Il faut marcher avant de courir!