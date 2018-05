Une finale historique prend son envol

Les Golden Knights de Vegas et les Capitals de Washington passeront à l'histoire lundi soir, alors que s'amorcera la finale de la Coupe Stanley.

Cette rencontre sera diffusée dès 20h sur les ondes de TVA Sports.

Les hommes de Gerard Gallant tenteront de devenir la première équipe de l'histoire de la Ligue nationale de hockey à remporter un championnat à sa première année d'existence.

La troupe de Barry Trotz participera quant à elle à la deuxième finale de la Coupe Stanley de son histoire. En 1998, les Capitals avaient été balayés par les Red Wings de Detroit.

Ce premier duel sera important puisque 78,2% des équipes qui ont gagné la première rencontre d'une finale ont éventuellement soulevé le précieux trophée.

Un duel de gardiens

On devrait avoir droit à toute une confrontation devant les filets alors que Braden Holtby et Marc-André Fleury sont tout feu tout flamme présentement.

Holtby amorcera la finale de la Coupe Stanley avec une séquence active de 159 min 27s sans but accordé. C'est la plus longue séquence du genre de sa carrière en séries éliminatoires.

Et si Holtby blanchit les Golden Knights pendant les 10 premières minutes ce soir, il s'agira de la plus longue séquence sans but accordé de sa carrière, saison régulière et séries combinées.

Fleury, de son côté, tentera d'enregistrer un troisième jeu blanc consécutif lors du premier match d'une série à domicile lors des présentes séries. Il avait blanchi les Kings de Los Angeles (30 arrêts) et les Sharks de San Jose (33 arrêts) lors des deux premiers tours.

Le Québécois tentera également de devenir le premier gardien de l'histoire à remporter la coupe Stanley deux années de suite avec deux équipes différentes.