Une belle équipe

Le Titan d’Acadie-Bathurst a remporté la première coupe Memorial de son histoire dimanche soir à Regina.

La scène était magique : l’un des plus petits marchés de l’histoire du hockey junior canadien qui est sacré champion lors de la 100e édition du tournoi.

Le Titan méritait sa victoire. La troupe de Mario Pouliot était plus rapide et plus dominante que celle de l’entraîneur-chef des Pats, John Paddock.

N’eut été des miracles de son neveu Max Paddock devant le filet, le suspense n’aurait pas duré aussi longtemps.

Le Titan ne faisait qu’une bouchée des Pats, mais l’avance ne tenait que par un fil : 1-0. Il y avait des risques à ne pas aller chercher l'autre but.

Un but de Regina en fin de deuxième ou en début de troisième aurait pu faire tout dérailler. Mais les Pats n’arrivaient pas à lancer.

Les joueurs du Titan ont livré une performance sans fausse note. Défensivement, les replis étaient complets. Les joueurs étaient unis. Ils ont appliqué à perfection le plan de match du personnel d’entraîneurs.

Le Titan n’est pas arrivé comme favori à Regina. Comme c’est souvent le cas, les joueurs du Titan étaient négligés. On parlait plus des Bulldogs de Hamilton et des Broncos de Swift Current, qui avaient battu des puissances dans leurs ligues respectives.

Crédit photo : RICK ELVIN/AGENCE QMI

En bout de piste, ce sont les Pats qui se sont faufilés en finale. Le Titan a été la seule équipe à battre Regina dans le tournoi, deux fois plutôt qu’une.

Le Titan avait toute une équipe. Pas la formation la plus talentueuse des 20 dernières années, mais une profondeur à toute épreuve.

Dans les minutes qui ont suivi la présentation de la coupe Memorial, de belles scènes ont eu lieu sous nos yeux sur la glace du Brandt Centre.

Le capitaine de l’équipe, Jeffrey Truchon-Viel, a soulevé le trophée le plus difficile à gagner dans le hockey junior canadien, entouré des deux autres joueurs de 20 ans de l’équipe, Olivier Galipeau et Adam Holwell.

Sam Steel a remporté le titre de joueur le plus utile du tournoi, mais le Rimouskois aurait pu remporter cet honneur. Il s’est sacrifié pour l’équipe jusqu’à la fin et il a connu tout un tournoi. Truchon-Viel était mon choix pour le trophée Stafford Smythe Memorial.

Crédit photo : DANIEL DOUCET/AGENCE QMI

L’ancien défenseur des Foreurs et des Saguenéens, Olivier Galipeau, était en pleurs après la rencontre. C’était le joueur le plus émotif du Titan après le sacre à Regina.

L’entraîneur-chef Mario Pouliot a serré tous ses joueurs dans ses bras, les uns après les autres. Il a accordé plusieurs entrevues, sous le regard admiratif de ses filles Janika et Laurie et son fils Raphaël.

C’était émouvant de les voir le serrer dans leurs bras. Ils savaient tout ce qu’il a pu laisser sur la table au fil des ans avant cette année inoubliable.

Le directeur général de l’équipe, Sylvain Couturier, a soulevé longuement la coupe Memorial au bout de ses bras. Il savourait pleinement le moment, lui qui a vécu les années difficiles du Titan à Bathurst.

Couturier a joué gros lors de la période de transactions. On sait tous qu’il y aura des lendemains plus difficiles, mais il a donné à Bathurst et au Titan la plus grosse victoire de son histoire.

Evan Fitzpatrick mérite lui aussi beaucoup de crédit dans la victoire du Titan. Le gardien de l’équipe à dû s’imposer en fin de deuxième et en début de troisième, alors que les Pats menaçaient.

Cible de critiques lors de son passage à Sherbrooke, le grand gardien des Blues de St. Louis a livré la marchandise à Bathurst. Certains le croyaient incapable de grandes performances sous pression. Il a prouvé le contraire en séries éliminatoires et dans les dix derniers jours.

Noah Dobson se prouve aussi

Signe que la LHJMQ a tiré son épingle du jeu à Regina, Samuel Asselin et Noah Dobson se sont taillé une place sur l’équipe d’étoiles du tournoi.

Le premier a marqué de gros buts et a été impeccable défensivement. Asselin aura été une acquisition de premier plan pour le Titan. L’ancien attaquant des Cataractes sera un joueur convoité dans le circuit l’an prochain.

Le second a montré une fois de plus qu’il était un espoir de premier ordre en vue du prochain repêchage. À son année de 17 ans, Dobson a joué avec l’aplomb d’un vétéran. Son rôle dans la conquête du Titan était majeur et il a épaté la galerie offensivement et défensivement.

Ce qui a le de sens pour les champions du tournoi de cette année, c’est que même les joueurs aux rôles plus discrets et effacés ont brillé dimanche soir. Ils ont tous, d’une façon ou d’une autre, joué leur meilleur match de la semaine au bon moment.

Un tournoi déficitaire

Un petit mot pour parler de Regina. Encore une fois, les gens de la Saskatchewan ont fait honneur à leur réputation d’accueil.

Le bilan de ce 100e tournoi est positif, mais il rappelle à quel point la Ligue canadienne de hockey doit tout faire pour le rendre accessible aux marchés de taille moyenne.

Malgré l'affluence de 49 091 spectateurs et la présence des hôtes en finale du tournoi, le comité organisateur devra éponger un déficit de plus de 2 millions $.

Considérant que les redevances à payer à la LCH étaient de 3,65 millions $ et que 4 millions $ ont dû être investis sur la Brandt Centre, les exigences du tournoi de cette année étaient si élevées qu’à peine quelques gros marchés auraient pu prendre pareil risque financier.

La prochaine édition sera spéciale. Halifax a déjà affiché ses couleurs : les prix seront presque réduits de moitié en comparaison avec Regina en 2018.

Les Mooseheads ont une organisation bien rodée et le site du centre-ville de Halifax sera fantastique pour le tournoi de la Coupe Mémorial 2019.

Déjà, on peut imaginer qu’il y aura deux représentants de qualité l’an prochain pour la LHJMQ. Les Voltigeurs de Drummondville, l’Océanic de Rimouski et les Mooseheads miseront sur d’excellentes formations.

Ce sera une année très spéciale pour la LHJMQ, qui soufflera ses 50 chandelles.

On ne savait pas trop à quoi s’attendre du circuit Courteau en 2017-18. Le visage jeunesse de la LHJMQ faisait peur à plusieurs personnes, qui ne voyaient pas la Ligue du Québec rivaliser avec les puissances de l'Ouest et de l'Ontario comme Everett et Sault Ste. Marie pour ne nommer que celles-là.

Le Titan sort pourtant champion.

La ville de Bathurst peut être fière.

C’était une belle et bonne équipe.