Une autre victoire par un point des Mariners

Le lanceur Marco Gonzales a muselé les Rangers du Texas pour permettre aux Mariners de soutirer une victoire de 2-1, lundi à Seattle.

Gonzalez (5-3) a limité ses adversaires à quatre coups sûrs et autant de buts sur balles en six manches et deux tiers de travail. Il n’a permis qu’un point non mérité, résultat d’une balle passée du receveur Mike Zunino.

Edwin Diaz a ensuite réussi son 19e sauvetage de la saison, un sommet dans le baseball majeur.

Des simples de Nelson Cruz et de Kyle Seager ont été à l’origine des deux points des favoris locaux en sixième manche.

Doug Fister (1-5) était sur la butte pour amorcer la rencontre du côté des Texans. Il a concédé deux points, six frappes en lieu sûr et une passe gratuite en six manches.

Les Mariners étaient privés de Robinson Cano (suspendu), Dee Gordon (orteil fracturé) et Jean Segura (commotion).

Sept des neuf dernières victoires de la formation de l’État de Washington ont été acquises par une marge d’un seul point.