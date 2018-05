Qui sont les deux nouveaux défenseurs des Canadiens?

Les Canadiens de Montréal ont déniché deux jeunes espoirs en Michal Moravcik et David Sklenicka. Ces défenseurs sont inconnus du grand public québécois, mais le CH leur accordera le salaire maximum permis par la Ligue nationale de hockey (LNH) associé à leur type d'entente, incluant des bonis de signature.

Plus vieux à 23 ans, Moravcik a obtenu un contrat de deux saisons comme Sklenicka, âgé de 21 ans. Aucun des deux joueurs n’a fait l’objet d’une sélection au repêchage de la LNH et ils n’ont jamais figuré sur les listes officielles publiées de la Centrale de recrutement par le passé.

Alors, qui sont donc ces nouveaux arrières européens du HC Plzen que l’on verra au prochain camp d’entraînement du Bleu-blanc-rouge? Pourquoi s’amènent-ils au Québec? Auraient-ils leur place dans le top 6 de la ligne bleue montréalaise?

Le raisonnement

Dès son arrivée comme directeur général à Montréal, Marc Bergevin a toujours promu la profondeur en défensive comme fer de lance d’une équipe complète. Ces acquisitions sont cohérentes avec sa vision mais, à la fois, révèlent une certaine quantité d’information sur l’état du contingent défensif tricolore.

Notez que Moravcik et Sklenicka sont tous deux gauchers. Actuellement chez les Canadiens, Shea Weber, Jeff Petry et Noah Juulsen occupent le flanc droit, tandis que Karl Alzner, Victor Mete, David Schlemko, Jordie Benn et Mike Reilly patrouillent la gauche. Malgré cette prévalence gauchère, Bergevin a cru bon de la fourbir davantage. Cela suscite des interrogations quant à la confiance du personnel hockey en les joueurs déjà en place.

Dans un autre autre d’idées, Moravcik et Sklenicka ont semblé faire écarquiller les yeux de certains recruteurs au dernier Championnat mondial de hockey à Copenhague. La République tchèque avait apparemment intégré ces deux jeunes arrières comme police d’assurance, mais les partenaires sont devenus les défenseurs les plus importants de l’équipe pendant la compétition, selon le site officiel du HC Plzen.

Toujours selon leur ancienne équipe d’Extraliga, leur jeu solide malgré l’élimination de leur pays en quarts de finale du Mondial leur aurait valu beaucoup d’intérêt de la part de concessions de la Ligue continentale de hockey (KHL), mais ils ont préféré prendre le chemin de l’Amérique du Nord.



MICHAL MORAVCIK

Défenseur (G)

6 pi 4 po, 212 lb

Club précédent : HC Plzen

Saison 2017-2018 : 5 buts, 11 aides (16 points en 52 matchs)

Séries 2017-2018 : 3 buts, 4 aides (7 points en 10 matchs)



Notes :

Moravcik a suffisamment de talent pour représenter la République tchèque sur la scène internationale. Le jeune arrière a récolté trois points en huit matchs du dernier Championnat mondial de hockey au Danemark et a brillé en compagnie de Sklenicka. C’est aussi dire que les deux joueurs ont partagé du temps de glace avec l’attaquant Tomas Plekanec, qui a quitté Montréal par voie de transaction cette saison après une quinzaine d’année de services. On sait aussi que «Pleky» désire revenir avec le CH sur le marché des joueurs autonomes.

Un but de Michal Moravcik contre la Suisse au Championnat mondial - TVA Sports

À quoi s’attendre

Moravcik ajoute évidemment beaucoup de poids à une brigade dont la moyenne de grandeur environne les 6 pi 1 po. Il devient le plus grand défenseur de l’équipe avec Shea Weber.



DAVID SKLENICKA

Défenseur (G)

5 pi 10 po, 180 lb

Club précédent : HC Plzen

Saison 2017-2018 : 3 buts, 11 aides (14 points en 49 matchs)

Séries 2017-2018 : 1 but, 1 aide (2 points en 10 matchs)

Faits saillants

Comme Moravcik, Sklenicka s’est taillé une place au sein de la sélection nationale tchèque au dernier Mondial. Il s’agissait de sa deuxième participation à la compétition; il avait disputé cinq rencontres en 2017, lors de l’édition précédente. Le jeune défenseur a également porté les couleurs tchèques au Championnat mondial de hockey junior et a récolté deux aides en 17 parties. Contrairement à Moravcik qui a été exclusivement formé par l’organisation du HC Plzen depuis son adolescence, Sklenicka a plutôt commencé à Kladno, mais a ensuite continué sa progression avec Plzen.

À quoi s’attendre

Plus petit, mais plus mobile, Sklenicka a peut-être davantage de potentiel que son coéquipier de longue date.