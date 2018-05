Quel spectacle d'avant-match des Golden Knights!

Il serait un euphémisme de dire que le spectacle d’avant-match des Golden Knights de Vegas vient de mettre la table pour la première rencontre de la finale de la Coupe Stanley.

Si l’organisation du Nevada était reconnue pour avoir mis le paquet lors des autres parties des séries éliminatoires contre les Kings, les Sharks et les Jets, ce n’était rien comparé à ce que les spectateurs du T-Mobile Arena ont pu assister lundi.

Flèches enflammées, combats de chevaliers, hommes suspendus par des câbles et un certain Michael Buffer pour annoncer les joueurs, suivi d’un célèbre «Let’s get ready to rumble» ont émerveillé les partisans des Golden Knights.

Voyez le résumé du spectacle ci-dessus.