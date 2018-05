«On a ce qu’on mérite» -Rémi Garde

Après avoir été blanchi pour un quatrième match consécutif à la suite d’un revers de 2-0 contre le Minnesota FC, samedi, l’entraîneur-chef de l’Impact de Montréal, Rémi Garde, paraissait à court de solutions afin de relancer sa formation.

Garde n’y est pas allé de main morte à l’endroit de ses joueurs, qui n’ont pas trouvé le fond du filet en plus de 380 minutes de jeu.

«On est très fragile mentalement, nous n’avons pas une attitude de gagneurs, a mentionné l’entraîneur du onze montréalais. On manque de talent et de volonté, on a tout simplement ce qu’on mérite.»

De leur côté, les joueurs commencent à perdre en leurs moyens et leur confiance semble en chute libre, alors que Montréal affiche l'un des pires rendements de la ligue avec 10 défaites en 13 matchs.

Panique chez le XI partant

Le milieu de terrain Samuel Piette explique que tous les aspects du jeu de la formation montréalaise fonctionnent à merveille, sauf un, soit celui de parvenir à s’inscrire au pointage.

«On arrive à s’installer en zone adverse, on tire souvent sur le poteau, mais c’est toujours lors du dernier geste où l’on ne sait plus quoi faire, on devient hésitant et on perd la possession du ballon», déplore le Québécois.

Le gardien de but Evan Bush affirme, quant à lui, qu’il y a une baisse de régime assez évidente lors de la deuxième demie. En effet, la troupe de Rémi Garde a encaissé trois buts en deux matchs lorsque les 45 premières minutes ont été disputées.

«Lorsque nous manquons nos opportunités comme nous l’avons fait contre le Minnesota FC, l’autre équipe parvient à regagner en confiance et ça nous coûte le match», indique le portier de l’Impact.

Bush ajoute que les titulaires du Bleu-blanc-noir devront se regrouper et embarquer dans le même bateau s’ils souhaitent rebondir dans les prochaines semaines.

En attente de changements

Au début de la saison, plusieurs parlaient du manque de talent et de profondeur de cette équipe. Les joueurs étaient prêts à faire taire leurs détracteurs, mais aujourd’hui, on peut dire que cette mission est plutôt ratée.

La prochaine période de transfert débutera dès le 10 juillet. Si l’Impact ne trouve pas une solution, et ce, très rapidement, le reste du calendrier sera très long...

Voyez le reportage de Nancy Audet ci-dessus.