«Nous espérons avoir un nouveau propriétaire» - Daniel Alfredsson

Daniel Alfredsson, l’ancienne gloire des Sénateurs d’Ottawa, ne semble pas porter Eugene Melnyk, le propriétaire de l’équipe avec qui il a disputé la majorité de sa carrière, dans son cœur.

L’ancien capitaine des «Sens» participait dimanche au lancement de la campagne de Jim Watson, qui espère être réélu maire de la capitale canadienne.

Pendant l’événement, il s’est entretenu avec la blogueuse et ancienne chroniqueuse du quotidien «Ottawa Sun» Susan Sherring. «Nous espérons avoir un nouveau propriétaire», a-t-il affirmé à propos de Melnyk.

Et le maire sortant serait d’accord avec le Suédois. «Nous discutons beaucoup. Nous avons parlé du futur des Sénateurs et de la situation du propriétaire, et nous sommes sur la même longueur d’onde», a ajouté l’ancien joueur.

Quand il a vu la réaction d’étonnement de Sherring, Alfredsson a dit qu’il faisait ces commentaires en confidence («off the record»), mais comme le souligne la blogueuse dans son texte, les deux parties doivent s’entendre sur la nature privée d’une conversation avant de commencer une entrevue et non après.

Fin amère

Alfredsson a signé un contrat avec les Red Wings de Detroit en 2013 après avoir été incapable de s’entendre avec les Sénateurs, avec qui il avait disputé les 17 saisons précédentes.

En 2015, il a rejoint l’organisation en tant que conseiller aux opérations hockey pour quitter à nouveau l’été dernier.

Les Sénateurs pourraient vivre une situation semblable avec leur capitaine actuel, Erik Karlsson, qui pourra devenir joueur autonome au terme de la prochaine campagne. Le nom du défenseur étoile a beaucoup circulé lors de la dernière date limite des transactions. Il pourrait signer une prolongation de contrat en juillet ou encore, changer d’adresse.

Nouvel amphithéâtre?

En décembre, Melnyk, frustré de voir les nombreux sièges vides au Centre Canadian Tire, a menacé à mots à peine couverts de déménager son équipe. Il s’est adouci depuis, mais les partisans des Sénateurs n’ont certainement pas oublié.

Melnyk a une entente de principe avec la Commission de la capitale nationale pour le développement d’un projet immobilier de 4 milliards $ aux plaines LeBreton, au centre-ville d’Ottawa. Le projet, dont les travaux devraient commencer en 2019 ou en 2020, inclut la construction d’un nouvel amphithéâtre pour les Sénateurs.

Il a toutefois émis des doutes dernièrement sur la pertinence de quitter Kanata, où le domicile des Sénateurs est présentement situé.