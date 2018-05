MLS 360 : les Timbers sur une irrésistible lancée

Six victoires de suite! Après un début de campagne hésitant (trois défaites, deux nulles), les Timbers se retrouvent maintenant au troisième rang du classement dans l’Ouest grâce à une récolte de 20 points en onze parties au terme de la 13e semaine de la saison 2018 en MLS.

La troupe de l’entraîneur Gio Savarese est allée imposer sa loi au Colorado, samedi, où elle l’a emporté 3-2 contre les pauvres Rapids notamment grâce à un doublé du Suédois Samuel Armenteros.

L’attaquant de 28 ans a d’ailleurs mis le pauvre Danny Wilson dans sa poche arrière (supposant qu’il en ait une) sur le premier des deux buts avant de battre le gardien le gardien Tim Howard.

2️⃣8️⃣'. @SamArmenteros se inventa esta maravilla y anota su segundo gol con la camiseta de @SomosTimbers. #COLvPOR | 0-1 pic.twitter.com/3JSR5Cp35U — Fútbol MLS (@futbolMLS) 27 mai 2018

Il faudra offrir du soutien psychologique à Wilson, un ancien des Rangers de Glasgow, ainsi qu'envoyer des fleurs à sa famille.

L’incontournable Diego Valeri a inscrit l’autre filet des Timbers dans la victoire, son cinquième de la saison.

Des Texans en feu

Il n’y a pas que Portland qui enfile les victoires. Les deux formations texanes de la MLS, le FC Dallas et le Dynamo de Houston, sont sur des séquences de quatre gains consécutifs.

Dallas a causé une certaine surprise, vendredi soir, en allant chercher un gain de 1-0 à Toronto. Un match dans lequel Sebastian Giovinco a raté un tir de pénalité pour les «Reds» canadiens, qui, apparemment, restent toujours un peu sur leur lendemain de veille de la Ligue des champions. Ils sont toujours neuvièmes dans l’Est.

Dallas, grâce au sixième but de la saison de Maxi Urruti, inscrit tôt dans le match au terme d’un bel échange, reste en quatrième place dans l’Ouest avec une fiche de 5-1-5 pour 20 points, autant que les Timbers.

Le Dynamo, lui, y est allé d’un gain convaincant de 3-1 contre le New York City FC. Un gros match contre une puissance de la ligue. Encore une fois, l’attaquant Alberth Elis a été solide pour Houston, prochain adversaire de l’Impact.

L’international hondurien en est à sept buts et cinq passes décisives depuis le début de l’année, mais il est le champion incontesté des célébrations.

Chicago, avec style

Le Fire de Chicago connaît une saison en dents de scie, c’est le moins qu’on puisse dire, mais la bande à Veljko Paunovic est allée se chercher une victoire à Orlando, samedi, et l’a fait avec beaucoup de panache.

Le milieu offensif Aleksandar Katai a d’abord décroché les mâchoires sur ce splendide coup franc tôt en première demie.

¡QUÉ GOLAZO!!!

Aleksandar Katai nos acaba de regalar esta joya. ��#ORLvCHI | 0-1 pic.twitter.com/55Zncc2ZIU — Fútbol MLS (@futbolMLS) 27 mai 2018

Et alors qu’on finissait de remettre lesdites mâchoires en place, Alan «Gordo» Gordon, habituellement un spécialiste des buts marqués de la tête à la 97e minute, est venu clore le débat avec une frappe somptueuse que le gardien Joe Bendik n’imaginait probablement pas possible.

Les deux équipes squattent actuellement le ventre mou du classement dans l’Est, mais Orlando City inquiète : après avoir collé six victoires il y a quelques semaines, les voilà maintenant dans une glissade de trois revers consécutifs.

Que des nuls

Il y a les séries de victoires, il y a les séries de défaites, et il y a les séries de matchs nuls. Dans cette dernière catégorie, les Whitecaps sont actuellement les maîtres.

Dans un match échevelé, le club de la Colombie-Britannique s’est offert un quatrième verdict nul de suite, samedi, alors qu’il a fait 3-3 contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre au BC Place.

Soulignons le splendide match de Cristian Techera, auteur d’un triplé pour les ‘Caps.

Du côté des «Revs», un autre Cristian, Penilla celui-là, a poursuivi son solide début de saison avec un cinquième filet.

Les deux formations occupent le sixième rang de leur association respective.

Le Sporting, lui, a obtenu un deuxième match nul de suite (0-0), dimanche à Kansas City, contre un Crew de Columbus qui a évolué à dix hommes pendant une demie. Une rencontre qui a vu les deux gardiens, Tim Melia pour les hôtes, et Zack Steffen pour le Crew, voler la vedette.

Le Sporting est toujours confortablement assis dans le fauteuil du conducteur dans l’Ouest. Le Crew, de son côté, est un étonnant deuxième dans l’Est. Personne n’aime affronter la troupe de Gregg Berhalter par les temps qui courent.

Parlant de matchs nuls, l’Union en a réussi un gros, samedi au New Jersey, contre les excellents Red Bulls. Cette grosse performance sur la route aurait pu être encore plus étincelante n’eut été de ce «fail» monumental de l’attaquant C.J. Sapong. Comment pourra-t-il regarder ces images sans vomir? Nul ne le sait:

Note au tableau : après avoir fait peur à tout le monde il y a une semaine en sortant sur une civière, le défenseur des Red Bulls Kemar Lawrence était de retour au jeu.

Toujours dans le domaine des «sans-vainqueur», le Los Angeles FC et D.C. United se sont contentés de score de 1-1, samedi, en Californie. Mais bon, United semble sur le point de conclure l’embauche de Wayne Rooney, alors c’est comme une victoire.

Pour sa part, le LAFC, solide deuxième dans l’Ouest, peut compter sur les moulinets de Laurent.

En bref

Que dire de la «performance» de l’Impact, samedi, au Minnesota? Encore une fois, la troupe de l’entraîneur Rémi Garde avait devant elle un club très prenable, mais n’a pas réussi à enfoncer la dague quand c’était le temps, faute d’opportunisme, de confiance et de talent. Et les voilà sur une série de quatre défaites par blanchissage. Quel épouvantable marasme. Vivement l’été et ses promesses de transfert.

Ça continue d’aller très mal à Seattle. Vous croyez que l’Impact est nul en attaque? Les Sounders, finalistes de la Coupe MLS en décembre, ont été blanchis pour une SIXIÈME fois cette saison. Vous croyez que ça va s’améliorer? Non! En raison de blessures ou de départs à la Coupe du monde, les Sounders doivent notamment se passer de Will Bruin, Nicolas Lodeiro, Victor Rodriguez et Jordan Morris. On leur souhaite bonne chance.

Samedi, ils ont été battus 1-0 à domicile par le Real Salt Lake grâce au splendide premier but dans la MLS de Sebastian «Bofo» Saucedo.

¡GOLAZOOOO!!!

Sebastián Saucedo nos deja a todos con la boca abierta.#SEAvRSL | 0-1 pic.twitter.com/5A6WQjYqLb — Fútbol MLS (@futbolMLS) 26 mai 2018

Romain Alessandrini en est un autre qui nous a gratifiés d’un caviar, vendredi. Dans un «Cali Clasico» un brin soporifique et dénué de Zlatan pour des raisons bien connues à Montréal, le Français est allé donner la victoire au Galaxy à la 81e minute de belle façon. Et Los Angeles, soudainement, est de retour dans la course aux séries.

Sur ce, on se dit à la semaine prochaine!