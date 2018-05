Marc-André Fleury et Céline Dion, symboles du succès québécois à Las Vegas

Avant le début de la saison 2017-2018, il était difficile de se faire une tête sur l’arrivée de Marc-André Fleury à Las Vegas.

Le gardien avait défendu le filet des Penguins de Pittsburgh toute sa carrière et il allait être difficile de l’imaginer dans un autre uniforme que celui du club de la Pennsylvanie.

À l’aube de la finale de la coupe Stanley, on ne peut plus imaginer les Golden Knights sans Fleury. L’équipe d’expansion sans «Flower», ce serait comme un bon repas sans fromage, comme une porte sans poignée, comme Las Vegas sans... Céline!

Eh oui! Fleury a rejoint la célèbre chanteuse au rang des grands symboles québécois de Vegas. Et ces deux symboles se sont rencontrés samedi soir. Fleury a vu Céline Dion en marge d’un spectacle de la célèbre chanteuse.

«Regardez qui est passé hier soir», a écrit Céline dans une publication Twitter accompagnée d’une photo avec le gardien des Knights.

And look who came last night... �� // Regardez qui est passé hier soir ... �� @ForeverFleury - Team Céline



