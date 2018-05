Les Indians se sauvent avec la victoire

Edwin Encarnacion a produit quatre points, dont trois en vertu d’un double pour créer l’égalité en cinquième manche, et les Indians ont vaincu les White Sox au compte de 9-6, lundi à Cleveland.

L’ancien des Blue Jays de Toronto a également réussi son 12e circuit de la campagne en septième. Dans une cause perdante, Matt Skole, qui disputait un premier match en carrière, et Tim Anderson ont aussi cogné des longues balles.

Francisco Lindor, Melky cabrera et Yonder Alonso ont également été à l’origine d’un point pour les favoris locaux, qui ont ainsi remporté une troisième sortie de suite.

Le partant des Indians, Adam Plutko (3-0), a condédé cinq points, six coups sûrs et un but sur balles en cinq manches. Son vis-à-vis Dylan Covey a quant à lui donné cinq points, mais deux mérités, cinq frappes en lieu sûr et trois passes gratuites en quatre manches et un tiers.

La défaite est toutefois allée au dossier de Chris Volstad (0-3).