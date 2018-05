«Le hockey de la Ligue n'a jamais été plus excitant» - Gary Bettman

Gary Bettman est un homme heureux. Le pari de la LNH à Las Vegas se veut un succès fracassant et de son avis, le spectacle offert a franchi un autre niveau.

«Le hockey de la LNH est dans une très bonne position. Il n’a jamais été plus excitant, axé sur le talent et divertissant qu'en ce moment. Des partisans des villes traditionnelles, des équipes originales et des nouvelles équipes gravitent autour du hockey comme on ne l’a jamais vu auparavant», s’est réjoui le commissaire de la Ligue lors d’une entrevue à TVA Sports. À voir dans la vidéo ci-dessus.

D’accueillir un club à Las Vegas, un marché sportif atypique, représentait un acte de foi aux yeux de plusieurs. Inutile de dire que celui-ci sourit au circuit jusqu’ici : «Qui aurait pu le prédire? L'engouement dont cette équipe a fait l’objet... La façon que ce club et la ville ont noué des liens n’est rien de moins qu’incroyable», a dit Bettman.

Cette année, la grande finale revêt un cachet particulier avec d’un côté, une équipe d’expansion que personne ne voyait en séries et de l’autre, des Capitals menés par un Alex Ovechkin ayant soif de soulever enfin la Coupe Stanley.

«Du point de vue de la Ligue, tu veux du hockey compétitif, peu importe qui joue. Mais maintenant que le duel est connu, on veut que ce soit captivant!», affirme l'homme d'affaires, qui voit de la magie dans cette confrontation.

Pas un «avantage»

Les règles du repêchage d’expansion ont certes favorisé les Golden Knights. Bettman précise toutefois que l’objectif était avant tout que l’équipe puisse rivaliser avec les autres formations.

«Je ne voulais pas leur donner un avantage. Nous voulions qu’ils soient compétitifs. Avec le système en place, toutes les équipes ont la chance d’être compétitives. Nous ne voulions pas qu’ils connaissent le même début que les équipes d’expansion dans le passé, particulièrement dans l’ère du plafond salarial.»