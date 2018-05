«La victoire la plus symbolique de ma carrière» - Therrien

L'ancien entraîneur-chef des Canadiens de Montréal Michel Therrien a livré ses commentaires, lundi, au lendemain du triomphe du Titan d'Acadie Bathurst à la Coupe Memorial.

«J'ai vraiment été impressionné par le Titan», a-t-il dit d'emblée sur les ondes de TVA Sports, lors de l'émission Destination Coupe Stanley AM.

Therrien a ensuite admis que la conquête de la Coupe Memorial par les Prédateurs de Granby, en 1996, avait été la victoire la plus symbolique de sa carrière.

L'homme de 54 ans a également discuté de la finale de la Coupe Stanley et plus précisément de Gerard Gallant et Marc-André Fleury, deux hommes qu'il connaît très bien.

