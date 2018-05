«La finale qui ne devait jamais arriver»

«C’est la finale de la coupe Stanley qui ne devait jamais arriver, n’est-ce pas?»

C’est avec ces mots que Nate Schmidt, défenseur des Golden Knights de Vegas, décrit la finale de la coupe Stanley contre les Capitals de Washington qui se met en branle ce soir au T-Mobile Arena.

Dans un coin, une équipe d’expansion, une formation que personne, mais alors personne n’attendait comme aspirant au championnat. Dans l’autre, la grande équipe qui déçoit depuis des années, mais qui a enfin une chance de taire la critique.

«Personne n’a cru en nous et personne n’a cru en Vegas; voilà que nous nous battons pour la coupe Stanley en finale», a déclaré Alex Ovechkin lors de la journée des médias dimanche à Las Vegas.

À l’occasion du tout premier match de la finale entre les Capitals et les Golden Knights, Ovechkin et sa bande voudront partir les choses en grand. Le nonuple marqueur de 40 buts ou plus participe à sa première finale après tant d’années.

Les Golden Knights, c’est...

Une équipe sans effectif à pareille date l’an dernier

51 victoires lors de la toute première saison de son histoire

Et les Capitals, c’est...

Une participation aux séries 10 fois en 11 ans

La meilleure équipe de la LNH depuis 2007 (1113 points)

Pas de meilleur résultat qu’une participation au deuxième tour des séries depuis 1998

«La vie est drôlement faite, a dit George McPhee, directeur général des Golden Knights et ancien DG des Captials. Il y a deux ans, je n’arrivais pas à me trouver un travail.»

«Tu regardes les joueurs que nous avons, nous étions censés nous faire sortir, a ajouté Schmidt. Nous n’étions pas censés être aussi bons.»

Cette finale, c’est peut-être la finale rêvée, tout compte fait. Ça commence ce soir sur les ondes de TVA Sports, à 20h.