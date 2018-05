Ivan Nova ratera au moins un départ

Les Pirates de Pittsburgh ont placé lundi le nom du lanceur Ivan Nova sur la liste des blessés pour 10 jours en raison d’un problème à l’annulaire de la main droite.

La décision est rétroactive à vendredi.

Conséquemment, l’équipe de la Pennsylvanie a rappelé l’artilleur Nick Kingham de sa filiale AAA d’Indianapolis afin d’effectuer le départ contre les Cubs de Chicago.

Nova, 31 ans, a présenté une fiche de 2-5 et une moyenne de points mérités de 4,96 cette saison. En 61 manches et deux tiers, l’ancien des Yankees de New York a concédé 73 coups sûrs.