IMFC face à son plus grand défi : le désintérêt

Publié aujourd'hui à 16h40

Mis à jouraujourd'hui à 16h44

À chaque semaine, son nouveau coupable. Après avoir fait le tour des dirigeants, une partie de la communauté #IMFC a repris le procès de Rémi Garde là où elle l’avait laissé.

C’est le jeu du sport professionnel. Mais il est un peu paradoxal de réclamer d’un côté la tête de l’entraîneur, et de critiquer de l’autre la gestion erratique du président Joey Saputo...

À ce moment-ci de la saison, l’Impact est la pire équipe de la ligue. Et le mot « séries » a été banni. Puisqu’on ne peut tomber plus bas, peut-on en profiter pour se calmer un brin et réfléchir, au lieu de tirer à tout va?

La «greffe Garde» peut ne pas prendre, je l’ai dit avant même le premier coup d’envoi de la saison. Mais se peut-il que cet homme, largement le plus rodé de l’organisation au très haut niveau, fasse partie de la solution?

Après seulement 13 matchs au sein de la maison Bleu-Blanc-Noir, qui en arrache à plusieurs étages, je pense qu’il mérite à tout le moins le bénéfice du doute.

Posons la question autrement : l’Impact serait-il meilleur au lendemain du limogeage de Garde? À mon humble avis, si le club doit se donner le moyen d’être meilleur, ce n’est pas en sacrifiant un nouvel entraîneur, quel qu’il soit.

Après tout, on dit que la folie, c’est faire toujours la même chose, mais en s’attendant à des résultats différents, non?

L’Impact a besoin de faire une introspection, d’identifier ses manques et de travailler à s’améliorer. Cela ne se fera probablement pas en un été. Ça peut aller très vite en MLS, mais pas à ce point.

IMFC vient d’entamer un nouveau cycle, avec un personnel d’entraîneurs qui ne connaissaient pas la ligue, et des dirigeants qui ont sous-estimé le niveau de l’effectif. Ça fait beaucoup d’obstacles à surmonter... Alors ce cycle, il faut l’assumer et se donner du temps.

En vérité, c’est le paradigme qui doit changer, afin d’entrer dans un cheminement vers une compétitivité retrouvée.

Une marche en avant

En attendant, la sanction des partisans devrait tomber là où ça fait mal : au guichet. L’Impact va littéralement payer le prix de ses insuccès.

Le véritable danger qui guette l’équipe, ce n’est pas la dernière place du classement, mais le désintérêt.

Et cela ne concerne pas simplement la billetterie. C’est plus grave, plus profond : le désintérêt qui point, c’est celui envers le club. La défiance tenace d’une partie des partisans envers la direction en est le symptôme le plus évident.

Et la ligne de communication récente de l’Impact n’y changera rien : ni le mea culpa de Saputo, ni l’honnêteté brutale de Garde n’ont calmé les ardeurs. Pourquoi?

Parce que ce dont les partisans ont besoin, ce n’est pas de voir l’organisation dire à mots couverts ce qui se répète ad nauseam dans les bars et sur les réseaux sociaux. Cela n’a pour effet que de cristalliser le malaise et d’accentuer le phénomène du doigt pointé.

Montréal a plutôt besoin d’un message positif. Ceux qui suivent l’Impact veulent savoir que le club est au point A, et qu’il souhaite se rendre au point B, ou C ou D. Et surtout, de quelle manière.

Je suis convaincu qu’un bon nombre de personnes embarquerait dans une logique de construction. Cela changerait de l’entreprise de déconstruction perpétuelle, qui est l’un des rares domaines dans lequel l’Impact survole la compétition.

De cette manière, on remettrait aussi le jeu au centre des discussions.

L’Impact en est-il capable? Peut-il en appeler à l’union sacrée?

La réponse nous permettra de déterminer si aujourd’hui est le fond du baril... ou un point de départ.