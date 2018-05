Étienne Marcoux avec le Rocket de Laval

Le Rocket de Laval a fait signer un contrat d’une saison à deux volets au gardien Étienne Marcoux, lundi.

La saison dernière, Marcoux a défendu la cage du Fuel d’Indy de la Premier AA Hockey League (ECHL), disputant 38 rencontres de saison régulière et présentant une fiche de 22-12-2. L’athlète de 24 ans a maintenu une moyenne de buts accordés de 2,94 et un taux d’efficacité de ,918.

Le Québécois a fait ses premiers pas dans la Ligue américaine dans l’uniforme des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton, ayant pris part à deux matchs. Il a également mérité des rappels en Ligue américaine avec le Rocket, les Thunderbirds de Springfield et les IceHogs de Rockford.

Marcoux a complété un stage de cinq saisons au niveau junior entre 2009-2010 et 2013-2014, portant les couleurs du Junior de Montréal pendant deux saisons et poursuivant par la suite son parcours dans la LHJMQ avec l’Armada de Blainville-Boisbriand pour trois saisons. En carrière dans le circuit Courteau, Marcoux a présenté un dossier de 97-42-14 et une moyenne de 2,62, ainsi qu’un taux de ,904.

Sa carrière professionnelle a été marquée par des passages avec les Grizzlies de l’Utah et le Rush de Rapid City dans l’ECHL durant la campagne 2014-2015. Le gardien originaire de La Plaine a aussi évolué durant deux saisons avec les Varsity Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick dans le circuit universitaire canadien. Il a aidé son équipe à remporter deux championnats canadiens consécutifs.