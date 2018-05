Will Power remporte l’Indy 500

L'Australien Will Power a remporté les 500 miles d’Indianapolis pour la première fois de sa carrière, dimanche en série IndyCar.



Le membre de l’équipe Penske a pris la tête avec quatre tours à faire alors que les deux pilotes qui le précédaient, Stefan Wilson et Jack Harvey, ont été forcés de rentrer aux puits.

Ed Carpenter (Ed Carpenter Racing) et Scott Dixon (Chip Ganassi Racing) ont complété le top 3.

Zachary Claman De Melo, le premier Québécois à disputer l’Indy 500 depuis Alexandre Tagliani en 2015, a fini au 19e rang. Il était parti de la 13e place sur la grille de départ.

Il a même mené brièvement après un quart de la course. Choisissant de ne pas rentrer aux puits sur un drapeau jaune, il était au premier rang quand les pilotes ont de nouveau eu le feu vert.

Le Canadien Robert Wickens a pour sa part pris le neuvième rang.



Un accident pour Patrick

Danica Patrick a quant à elle terminé sa carrière de pilote automobile sur une note amère alors qu’elle n’a pas été en mesure de compléter l’épreuve.

La coureuse automobile de 36 ans a perdu le contrôle de son véhicule au 68e tour. Elle a fait un tête-à-queue avant de frapper le mur et de traverser la piste à reculons. Elle ne semblait pas blessée lorsqu’elle est sortie de son bolide.

�� REPLAY: @DanicaPatrick has been checked, released and cleared from the infield hospital �� following this incident.



�� LIVE on ABC

�� https://t.co/SAdeSxSfa7

�� WatchESPN | @verizon INDYCAR Mobile#INDYCAR // #Indy500 pic.twitter.com/gD3dpHkLUd — IndyCar Series (@IndyCar) 27 mai 2018

Elle était en milieu de peloton au moment de l’accident.

Patrick avait annoncé plus tôt cette année que l’Indy 500 serait la dernière course de sa carrière. Elle est la seule femme à avoir remporté une course en série IndyCar et à avoir décroché la pole au Daytona 500.