Roland-Garros : Nick Kyrgios contraint de se retirer

Absent depuis le mois d'avril, l'Australien Nick Kyrgios, 21e tête de série à la Porte d'Auteuil, a été contraint de se retirer des Internationaux de France, dimanche.

Ennuyé par une blessure au coude qui l'a limité à une quinzaine de matches en 2018, l'athlète de 23 ans a expliqué par l'entremise de son compte Twitter qu'il a tout simplement manqué de temps pour parfaire sa préparation en vue de Roland-Garros.

�������� Sorry guys, I tried everything I could to be ready for @rolandgarros but I came up short. I’ll be back though. ❤️���� pic.twitter.com/jZ7OQpm28H