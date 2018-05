PGA : Justin Rose sacré champion au Texas

En tête depuis la deuxième ronde, l’Anglais Justin Rose a remis une carte de 64, six coups sous la normale, dimanche au Texas, pour remporter l’Invitation Forth Worth de la PGA.

Le vainqueur a conclu le tournoi avec un pointage cumulé de 260 (-20), trois coups devant son plus proche poursuivant, l’Américain Brooks Koepka (63). L’Argentin Emiliano Grillo (64) a complété le top 3 à quatre coups de la tête.

Rose a notamment connu une première moitié de parcours du tonnerre lors de la ronde finale pour décrocher sa deuxième victoire de la saison sur le circuit de la PGA. Il a réussi six oiselets en neuf trous.

Le Canadien Corey Conners (69), qui avait entamé la dernière ronde au quatrième rang, a chuté de quatre places pour finir à 271 (-9), lui qui n’a retranché qu’un coup à la normale pendant la journée. Il a commis quatre bogueys, dont deux sur les cinq derniers trous, dimanche.

Son compatriote Ben Silverman (65) a pour sa part complété l’épreuve au 11e échelon à 272 (-8), à égalité avec deux autres golfeurs.

Mackenzie Hughes (69) et Adam Hadwin (69) ont respectivement fini 42e et 52e avec des fiches de quatre et de trois coups sous la normale.