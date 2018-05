Madison Bumgarner prêt à donner un coup de pouce aux Giants

Si les Giants de San Francisco ont besoin de lui, le lanceur Madison Bumgarner se dit prêt à revenir au jeu dans les majeures plus rapidement que prévu.

L’artilleur étoile est monté sur le monticule pour une première fois en deux mois, samedi pour les River Cats de Sacramento, l’équipe de niveau AAA affiliée aux Giants.

Il n’a concédé aucun coup sûr et aucun point en trois manches et deux tiers. De ses 47 lancers, 31 ont été des prises. Il a d’ailleurs passé dans la mitaine huit des 12 frappeurs des Isotopes d’Albuquerque qu’il a affrontés. De plus, il a obtenu un simple au bâton.

«Ma balle cassante bougeait bien. J’avais aussi un bon contrôle sur ma balle rapide, a indiqué Bumgarner au site du baseball majeur. Ce n’était pas parfait, mais c’était positif pour un premier match.»

Bumgarner est absent depuis le dernier jour du camp d’entraînement. En tentant de se protéger d’une flèche que Whit Merrifield, des Royals de Kansas City, avait envoyée dans sa direction, le lanceur avait subi une fracture du petit doigt de la main gauche.

Pas au sommet de sa forme

«Je ne pouvais pas savoir comment j’allais me sentir avant de participer à un match, mais je crois que [je pourrais revenir avec les Giants], a-t-il affirmé au "San Francisco Chronicle". Je ne dis pas que je serais déjà au sommet de ma forme, mais je serais certainement capable d’aller chercher des retraits.»

Bumgarner devrait normalement obtenir un départ jeudi pour les Giants de San Jose, au niveau A, mais il ne serait pas étonnant qu’il soit plutôt en action contre les Phillies de Philadelphie vendredi à San Francisco, selon le quotidien californien.

«Je suis plutôt satisfait de la façon dont les choses se passent. Nous ne sommes pas pressés, mais nous ne prenons pas notre temps non plus», a-t-¬il dit à propos de son état de santé et de son retour au jeu.

Les Giants occupent le troisième rang de la section Ouest de la Nationale, derrière les Diamondbacks de l’Arizona et les Rockies du Colorado.